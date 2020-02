Se billedserie Mette Madsen fra Holbæk Bibliotekerne og Alex Preuss Bloch Holbæk fra Bog & idé i Smedelundsgade arrangerer Krimiens Dag. Alle forfatterne til de viste bøger dukker op på dagen. Foto Jette Bundgaard.

Send til din ven. X Artiklen: Drabelig dag på biblioteket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Drabelig dag på biblioteket

Holbæk - 17. februar 2020 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk Bibliotek og Holbæk Bog & idé inviterer lørdag den 29. februar til Krimiens Dag, hvor krimifans kan møde deres yndlingsforfattere.

Med 1200 besøgende sidste år, hvor eventet første gang blev lanceret i Holbæk, var arrangørerne Mette Madsen og Alex Preuss Bloch ikke i tvivl om, at det skulle gentages. De kommer fra henholdsvis biblioteket og Holbæk Bog & idé i Smedelundsgade.

- Interessen sidste år var overvældende. Der var en del udskiftning gennem dagen, men mange blev faktisk så begejstrede, at de valgte at blive her hele dagen, fortæller Alex Preuss Bloch, som allerede tilbage i november måned sidste år fik forespørgsler fra kunderne om, hvornår der igen skulle afholdes Krimiens Dag.

Det er ikke et tilfælde, at dagen har fokus på netop krimigenren, for den hører til en af de mest populære - både blandt lånerne på biblioteket og hos kunderne i boghandlen.

- Indenfor skønlitteraturen er det min klare fornemmelse, at krimierne og autobiografierne kæmper om førstepladsen, siger Mette Madsen, som også ser, at der er stigende interesse for true crime og krimier i en historisk setting, en trend der lige nu topper i udlandet.

Alex Preuss Bloch kan spore de samme tendenser i de opgørelser Bog & idé-kæden samler over salget i alle kædens butikker. Han peger desuden på, at krimilæserne er en særligt dedikeret skare. - Det er hardcore fans, og de vil rigtigt gerne møde forfatterne og følger dem tæt på de sociale medier, siger han og siger at det blandt andet hænger sammne med, at krimiforfatterne var de første til at inddrage læserne og bede dem byde ind med idéer. Siden er andre skønlitterære forfattere fulgt efter.

Ligesom sidste år indledes dagen med et oplæg fra en af de fagfolk, der har arbejdet med rigtige krimisager, nemlig Hans Petter Hougen, der har været retsmedicnier i en menneskealder og har skrevet bogen »Udenfor skinner solen«. Resten af dagen vil krimifans kunne møde blandt andre svenske Anders de la Motte, som har vundet både Årets Krimidebut og Årets Krimi i nabolandet.

Man kan også møde Gretelise Holm, der er årets vinder af Krimiprisen med romanen »Dødfunden«, Anne Mette Hancocks, hvis krimiserie om Heloise Kaldan nu filmatiseres og bestsellerforfatteren Michael Katz Krefeld, der har modtaget en lang række priser og blandt andet har haft massiv succes med krimiserien Ravn.

På årets program er desuden to forfatterduoer først søskendeparret Lotte og Søren Hammer. De har sammen skrevet ti kriminalromaner med chefkriminalinspektør Konrad Simonsen som gennemgående hovedfigur. To dage efter Krimiens Dag i Holbæk udkommer de to første bind i deres nye Anden Verdenskrigs-serie »Venner og Fjender«. Derefter følger ægteparret Kim Faber og Janni Pedersen, som sidste år debuterede med kriminalromanen, »Vinterland« om et terrorangreb i København. Janni Pedersen er kendt som krimi- og retsreporter på TV 2.

Alle forfatterne vil blive interviewet på scenen og vil efterfølgende stå til rådighed for bogsigneringer, selfies og så videre, fra klokken 10-16 den 29. februar på bibliotekt i Nygade.