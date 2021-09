Donation til skole i Uganda

Per Hansen, Jyderup, er gift med skolens leder. Han besøgte genbrugsbutikken i temaugen, for at fortælle kunderne om skolen. Mange af de nye elever fra Smededalens Efterskole i Mørkøv var forbi for at se butikken, så de fik også en snak med Per, som fortalte om, hvordan det er at gå i skole i Uganda.