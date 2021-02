Bandidos? klubhus på Industriparken 31 i Jyderup er i øjeblikket omfattet af et opholdsforbud på grund af rockergruppens konflikt med banden NNV. Så det bliver ikke hér, at Bandidos kan fejre løsladelsen af de to kammerater. Foto: Mie Neel

Dommer løslader øksevolds-tiltalte rockere

Holbæk - 17. februar 2021 kl. 10:33 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Der er formentligt lagt op til en eller anden form for fejring efter, at to Bandidos-rockere på 29 og 31 år i formiddags blev løsladt af en dommer ved Retten i Holbæk.

Glæden var i hvert fald tydelig, da de to efter cirka en halv times videoretsmøde, hvor de var med på en forbindelse fra deres respektive arresthuse, fik dommerens ord for, at de kunne pakke deres habengut og forlade fængslet.

Efter at have tilbragt de seneste fire måneder i varetægtsfængsel kan 29-årige »M« og 31-årige »J« derfor nu - i hvert fald indtil videre - komme ud og nyde friheden.

Sagen kort Der er i alt fire tiltalte mænd i den nu udsatte retssag:

»M« (29 år), »S« (23 år), »J« (31 år) og »A« (28 år).

Alle fire er tiltalt for grov vold i forbindelse med økseoverfaldet på tre unge i Havevang i Holbæk søndag den 7. oktober 2018.

»M« og »S« er desuden tiltalt for grov vold mod en dengang 18-årig mand i Nykøbing tre dage senere.

Hertil er de i forskelligt omfang tiltalt for blandt andet ulovlige knive og våben samt tyveri, hæleri og hærværk.

Retssagen begyndte i september og har foreløbigt strakt sig over ni retsdage. Der mangler endnu et par dage, før der kan afsiges dom. Det er uvist, hvornår det bliver. De er begge tiltalt i den verserende retssag i Holbæk, der blandt andet handler om et overfald på tre teenage-drenge ved et busstoppested i Havevang i oktober 2018.

For »M's« vedkommende lyder anklagen også på, at han sammen med andre deltog i et overfald på en dengang 18-årig mand, der blev opsøgt på sin bopæl i Nykøbing og slået med en ukendt genstand, så han brækkede hånden. Det skete få dage efter økseoverfaldet.

Begge nægter sig skyldige.

Ikke grundlag for fortsat fængsling Løsladelsen af de to mænd sker selv om retssagen endnu ikke er afsluttet, og de risikerer fortsat en fængselsdom.

Men da sagen, som sn.dk kunne berette tirsdag, er blevet udsat på foreløbigt ubestemt tid, vurderede dommeren i retsmødet onsdag morgen, at der ikke længere er grundlag for at holde de to mænd på 29 og 31 år varetægtsfængslet.

Sagens parter har endnu ikke fundet nye datoer for genoptagelse af sagen, men dommeren bemærkede, at der formentligt først kan forventes dom i løbet af foråret og måske endda sommeren. Altså flere måneder ude i fremtiden.

Ifølge dommeren vil en fortsat varetægtsfængsling af de to rockere i yderligere nogle måneder ikke stå i rimeligt forhold med den dom, de risikerer, hvis de findes skyldige i anklagerne. Det skal også ses i sammenhæng med reglerne om prøveløsladelse.

Derfor blev de løsladt.

Fængslet i over et år Selv om »M« og »J« i denne omgang kun har siddet varetægtsfængslet i omtrent fire måneder siden midten af oktober, har de samlet set siddet fængslet i sagen om de to voldelige overfald i mere end et år.

Således har »M« i alt været bag tremmer i 14 og en halv måned siden sin anholdelse 10. oktober 2018. »J« blev anholdt lidt senere samme efterår og har været fængslet i sagen i 13 måneder.

Forsvarere skal læse rapporter Den seneste periode bag tremmer skyldtes, at de to flere gange udeblev eller forlod retsmøder i utide, da sagen begyndte i september og oktober 2020. Det førte til, at de blev varetægtsfængslet, så de ikke kunne forhale sagen yderligere.

Dommeren bemærkede dog ved onsdagens retsmøde om deres løsladelse eller fortsatte fængsling, at den seneste udsættelse af sagen, der efter planen skulle have været afsluttet i dag, onsdag, ikke kan lastes de tiltalte.

Som sn.dk fortalte tirsdag blev sagen udsat, fordi forsvarerne skal have mulighed for at læse nogle politirapporter, der ligger til grund for politiets vurdering af, at de to overfald i Havevang og Nykøbing skele som led i en konflikt mellem Bandidos og Vang-gruppen.

Først når forsvarerne har haft mulighed for det, kan et vidne fra politiets efterretnings- og analyse-enhed blive afhørt i retten.

Anklager Annette Ahm bad retten forlænge varetægtsfængslingen af de to mænd i yderligere i en uge, indtil der kan være klarhed over den nye tidsplan.

Det protesterede forsvarerne Martin Cumberland og Lasse Martin Dueholm imod, og retten gav altså forsvarerne medhold i, at de to tiltalte skulle løslades med det samme.

