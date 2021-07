Knivstikkeriet skete på Lindevej i Holbæk midt på formiddagen den 9. juni sidste år. Den afdøde havde forinden verbalt truet den ene af de dømte, og den 52-årige var troppet op på stedet med en ratlås i hånden, inden han blev tilføjet de dræbende stik. Foto: Morten D. Christensen

Domme står ved magt i sag om dødsvold ved højlys dag

Holbæk - 07. juli 2021 kl. 05:58 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Det lykkedes ikke anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi at overbevise et nævningeting om, at to 29-årige mænd skulle dømmes for drab på den 52-årige Christian Klinkby Flesborg. Han døde efter at være blevet tilføjet flere knivstik på Lindevej i Holbæk den 9. juni sidste år.

I stedet dømte Retten i Holbæk for godt to uger siden de to mænd for henholdsvis vold med døden til følge og medvirken hertil.

Dermed fik Andreas Toni Vestergaard syv års fængsel, mens Theis Heltborg Nielsen for sin medvirken blev idømt fire og et halvt års fængsel.

Var de blevet fundet skyldige i drab havde udgangspunktet for straffen været 12 års fængsel.

Ankefrist er udløbet Nu er ankefristen udløbet, og det står klart, at anklagemyndigheden ikke vil gå til Østre Landsret i et nyt forsøg på at få de 29-årige mænd dømt for drab.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til dagbladet Nordvestnyt, at anklagemyndigheden accepterer dommen for grov vold med døden til følge, ligesom man heller ikke vil anke strafudmålingen.

En tilsvarende melding lyder fra Jesper Storm Thygesen, der har været forsvarer for Theis Heltborg Nielsen. Han oplyser, at de ikke har anket hverken skyldsspørgsmål eller straffens længde.

Det samme gør sig gældende for Andreas Toni Vestergaard, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Dermed er der sat endegyldigt punktum for straffesagen i kølvandet på det fatale knivstikkeri ved højlys dag i juni sidste år.

Strid om hash-gæld I forbindelse med retssagen, der kørte ved Retten i Holbæk i maj og juni, kom det frem, at den dræbte Christian Flesborg og Andreas Vestergaard kendte hinanden i forvejen, men var kommet på kollisionskurs forud for knivstikkeriet.

Det var angiveligt en strid om Vestergaards manglende afregning for noget hash, der havde fået den nu afdøde til at ringe til ham kort før episoden, og retten fandt det bevist, at den 52-årige havde fremsat dødstrusler mod den nu 29-årige.

Flesborg troppede herefter op på Lindevej ved Andreas Vestergaards bopæl og svingede en ratlås mod både ham og Theis Heltborg Nielsen, der også var til stede.

Herefter opstod der tumult, og det var i den forbindelse, at den 52-årige blev stukket med kniv i maveregionen og benene. Han mistede meget blod og døde nogle timer senere på Holbæk Sygehus.

Afviste nødværge Nævningetinget ved Retten i Holbæk afviste Andreas Vestergaards forklaring om, at han kun havde stukket den afdøde i benene, og at det skete i nødværge.

Men retten mente omvendt ikke, at anklagemyndigheden havde godtgjort, at den 29-årige havde forsæt til at dræbe og ikke »blot« skade sin modstander.

Derfor frifandt man ham for drab, som anklagemyndigheden havde tiltalt begge mænd for, men dømte i stedet for grov vold med døden til følge.

Også Theis Heltborg Nielsen blev frifundet for drab. Han har under sagen benægtet overhovedet at have stukket den 52-årige, og retten mente heller ikke, at der var ført tilstrækkeligt bevis til at dømme ham for at have stukket.

Men da han deltog i forfølgelsen af den 52-årige i tumulten, der endte med knivstikkeriet, mente nævningetinget, at han havde gjort sig skyldig i medvirken til grov vold med døden til følge.

Dommen blev afsagt den 21. juni, hvor de to 29-årige udbad sig betænkningstid. I mandags udløb ankefristen så, og ingen af sagens parter har altså ønsket at få Østre Landsrets øjne på sagen.

De to dømte har været varetægtsfængslet siden dagen efter episoden, og de kan nu begynde den egentlige afsoning af straffen.

