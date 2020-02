Efter skyderiet gemte den 43-årige sig nogle timer i et skovområde, og indtil han var anholdt holdt politiet ejendommen i Akselholm under skarp bevogtning. Foto: Johnny D. Pedersen - Skadestedsfotograf.dk

Dom for drabsforsøg bliver ikke ændret

Holbæk - 19. februar 2020 kl. 13:16 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da en 43-årig mand i begyndelsen af februar af et nævningeting i Holbæk blev idømt otte års fængsel for drabsforsøg på en 44-årig bekendt i Akselholm 8. april sidste år, bad han om tid til at tænke over, om han skulle anke dommen.

Overvejelserne er endt med, at 43-årige Bob Maribosen ikke anker hverken skyldsspørgsmålet eller strafudmålingen.

Det oplyser hans forsvarsadvokat, Kåre Traberg Smidt, til dagbladet Nordvestnyt onsdag.

Ankefristen udløb mandag. Samtidig har Statsadvokaten i København efter indstilling fra anklagemyndigheden i Midt- og Vestsjællands Politi stillet sig tilfreds med dommen på otte års fængsel og valgt ikke at anke den til Østre Landsret.

Det oplyser Kirsten W. Jensen, der var anklager på sagen, da den blev behandlet ved Retten i Holbæk i januar og februar i år.

Retten: Planlagde drab Dermed er der sat endeligt juridisk punktum i sagen, som vakte stor opsigt i området omkring Akselholm og Jyderup mandag den 8. april sidste år.

Ved 16-tiden blev en 44-årig mand fra Lyngby skudt på klos hold med et haglgevær i en rundbuehal ved en ejendom i Akselholm. Det var ejendommens daværende beboer, nu 43-årige Bob Maribosen, der affyrede haglgeværet.

Under retssagen kom det frem, at den 43-årige gennem flere år havde været udsat for »et betydeligt pres« af skudofferet, og nævningetinget nåede frem til, at den dømte havde planlagt at dræbe den 44-årige mand den pågældende dag.

Den 44-årige overlevede, men har i dag både fysiske og psykiske mén efter skyderiet.

Den dømte har under sagen erkendt, at han affyrede haglgeværet flere gange, men benægtet, at han havde til hensigt at dræbe den 44-årige. Han ville blot skræmme ham til at lade ham og hans familie være i fred, men den forklaring troede retten altså ikke på.

