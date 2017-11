Se billedserie Kundby-sagen er nu endeligt afgjort i Østre Landsret 22 måneder efter, at den dengang 15-årige pige blev anholdt efter fund af ingredienser til sprængstof på hendes bopæl i den lille by. Foto: Mie Neel

Dom: Kundby-pige idømt otte års fængsel

Holbæk - 27. november 2017

Et nævningeting i Østre Landsret har mandag klokken 13.30 idømt 17-årige Natascha Colding-Olsen fra Kundby otte års fængsel for forsøg på terrorisme.

Hun var tydeligt lettet over at blive idømt en tidsbegrænset fængselsstraf og ikke forvaring på ubestemt tid.

Dermed fik anklagemyndigheden ikke medhold i sin påstand om, at den unge pige er så farlig for det omgivne samfund, at hun skal spærres inde på ubestemt tid.

Forsvarer Mette Grith Stage havde argumenteret for en straf på seks års fængsel, som også var det resultat Retten i Holbæk nåede frem til i maj i år.

Et flertal på 14 af de 18 stemmer i nævningetinget stemte for otte års fængsel. Tre stemte for seks år, mens en nævning ville idømme forvaring.

I fredags kendte landsretten hende skyldig i forsøg på terrorisme i form af planlagte bombeangreb på Sydskolen i Fårevejle Stationsby samt Carolineskolen, der er en jødisk skole i København.

Pigen have selv forsøgt at fremstille sprængstoffet hjemme i kælderen på sin bopæl på Trønningevej i Kundby, og angrebene skulle have fundet sted i januar og februar 2016.