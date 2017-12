Se billedserie Det er dejligt at blive nuldret af doktorfiskene, siger Nong, der netop har fået et ønske om to fiskefodsbassiner opfyldt i MK-WellNess. Fotos: Henrik Falch

Doktorfisk baner vejen for god fodmassage

Holbæk - 10. december 2017 kl. 08:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mon ikke vi alle har prøvet at blive kildet under tæerne, enten som barn eller i voksen leg. Nu kan både børn og voksne prøve det i en sund udgave med doktorfisk hos MK-Wellness, der ligger på Sølystvej i Jyderup.

- Fiskene giver massage på alle de følsomme punkter, som vi har under fødderne. De gør det blidt, mens de fjerner død og hård hud. De har også en lindrende effekt på psoreasis og eksem, forklarer Nong, der sammen med sin mand driver klinikken.

Det skal understreges, at kunder med fodsvamp og andre sygdomme ikke må stikke fødderne ned i vandet.

- Inden fødderne stikkes i, spørger jeg folk om de har svamp eller sygdomme. Derefter vasker jeg fødderne, så de er helt rene. De bliver også vasket og tørret godt bagefter, siger Nong.

Selve vandet bliver renset grundigt blandt andet med filtre og UV-lys, så det er helt rent hele tiden.

Samtidig med, at de 150 små doktorfiskeunger nuldrer ens hud med deres små tandløse munde, udskiller de et lindrende enzym, der er med til at gøre huden meget blød og behagelig.

Inden Nong fik fiskene for kort tid siden, kunne det være svært for kunderne især de mindste at lade hende massere fødderne, netop fordi de var meget kildne.

- Mine egne børn elsker at stikke fødderne ned. Hos mig er det meningen, at mor, far og børnene kan komme og hygge sig sammen. Doktorfisk er meget udbredt i Thailand, hvor jeg kommer fra, forklarer hun.

Når først fødderne er ordnet af fiskene, er det nemmere for Nong at komme til at give rigtig fodmassage, fordi man slapper af, og ikke længere er anspændt.