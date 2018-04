Se billedserie Kamma Reinhold, der bor med sine døtre, må leve med hashrøg i sin lejlighed på grund af joints, der ryges i boligblokkens kælder. Foto: Per Buurgaard Christensen

Døtre må læse lektier i hashrøg: Unge hægrer kælder

Holbæk - 24. april 2018 kl. 12:59 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt er der aflåst, så det burde ikke være et problem.

Men i en boligblok i Havevang, der er en del af boligområdet Vangkvarteret i Holbæk, er en række lejere plaget af unge mennesker, der sparker døre op og ryger hash i blokkens kælder.

En af dem er Kamma Reinhold, som bor i stueetagen og derfor ofte lugter røgen af hash i sin egen lejlighed. Her bor hun med sine to døtre på 16 og 19 år, som flere dage om ugen må sidde og læse lektier i hashrøg.

- Jeg kan lugte dem hver gang, de er der. Det generer luftvejene og måske mere, fordi jeg ikke selv ryger. Ikke engang smøger, forklarer Kamma Reinhold.

Flere er generede Ifølge hende trænger røgen op gennem nogle gamle rør, der er utætte. Det har hun fået at vide fra kvarterets varmemester, forklarer hun.

Men også Kamma Reinholds nabo genkender problemet.

- Der lugter i kælderen meget ofte, og det har jeg klaget over til Lejerbo. Men der sker ikke noget ved det, siger Amina Haile og peger på, at det er svært at tørre tøj i kælderen på grund af hash-lugt.

Andre beboere, der ønsker at være anonyme, fortæller til avisen, at de generelt er utrygge ved at færdes i kælderen på grund af de unges opførsel.

Derfor har Kamma Reinhold og flere andre haft kontakt til boligselskabet Lejerbos ejendomskontor i bebyggelsen, hvor man mundtligt har klaget over forholdene. Men forholdene er i dag uændrede.

- Svaret det sidste halve år er, at jeg kan ringe til politiet, og at de må tage sig af det, fortæller Kamma Reinhold.

Boligselskab har holdt møde Da Nordvestnyt kontakter boligselskabet Lejerbos forretningsfører, Mariane Toft-Dalgaard, er det imidlertid første gang, hun hører om problemet, forklarer hun.

Hun bekræfter dog, at det er boligselskabets vurdering, at problemet skal betragtes som en politisag.

- Beboerne skal altid henvende sig til politiet, når der sker noget ulovligt. Og hash er ulovligt, forklarer hun og peger på, at Lejerbo først kan gøre noget, hvis de ved, hvem der står i kælderen.

Men hvis det lykkes at finde ud af det, vil man »naturligvis handle ud fra det«.

- Hvis de bor i en af vores boligblokke, tager vi fat i deres forældre, og det vil være til en alvorlig samtale. Men hvis de ikke bor hos os, er det udelukkende en politisag, understreger Lejerbos forretningsfører.

Imidlertid indkaldte boligselskabet i torsdags til et ekstraordinært blokmøde, hvor både politi, ejendomsfunktionærer, boligsocial projektleder og bestyrelse var tilstede.

Her snakkede man blandt andet om, at beboerne skal undgå at lukke fremmede ind, og at der vil komme videoovervågning i kælderen samt en bedre sikring af dørene ned til kælderen, så de ikke kan sparkes op.

- Hvis vi kan gøre noget, så gør vi noget, understreger Mariane Toft-Dalgaard og tilføjer:

- Men det er ikke noget, man gør på en halv time. Fokus er på, at vi sammen løser det problem, der er, siger Lejerbos forretningsfører.

Politi: Svært at pågribe unge Men udover at lugten er generende, kan passiv hashrygning risikere at give målbar koncentration af cannabis hos den, der udsættes for røgen.

Det bekræftede Kari Grasaasen, specialkonsulent for Sundhedsstyrelsen, i et svar til Folketingets Retsudvalg i 2014. Og i 2016 fik en mand en bøde på 15.500 kroner og frataget sit kørekort i tre år og seks måneder ved en dom i Højesteret, da han havde kørt i bil efter at have været udsat for passiv hashrygning.

Men hvis problemet med hash i boligblokkens kælder skal løses, er det vigtigt, at boligselskabet Lejerbo selv går ind i sagen, vurderer Midt- og Vestsjællands Politi. Ellers bliver sagen »svær«.

- Politiets primære rolle er jo at kontrollere det, der foregår i det offentlige rum. Så lejere risikerer at blive kastebold mellem politi og boligselskab, hvis beskeden hver gang er, at lejeren skal tage kontakt til politiet, når nogen sidder og ryger hash i en kælder, siger politiets kommunikationsmedarbejder, Martin Bjerregaard.

Ifølge ham bliver det »en svær sag«, hvis politiet skal pågribe de unge med hash på dig. Og derfor bør man se på, om man i stedet kan straffe de unge for ulovlig indtrængen.

Men sådan en indsats kræver imidlertid, at Lejerbo selv melder til politiet, at gruppen af unge skal bortvises fra kælderen, siger Martin Bjerregaard. Boligblokken er nemlig boligselskabets ejendom, forklarer han.

- Det nytter ikke, hvis det »bare« er beboeren fra 3. sal til højre, der ikke vil have nogen i kælderen. Boligselskabet har myndigheden over ejendommen, og derfor er det dem eller en med myndighedsbeføjelser som for eksempel en vicevært, der skal ønske, at politiet kommer og bortviser de unge, lyder det fra Midt- og Vestsjællands Politi.