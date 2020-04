Det bliver igen tilladt at besøge en ægtefælle, mor eller far på plejecentre i Holbæk, men ikke inden døre. Besøg skal foregår på udearealer og med behørig afstand.

Døren åbnes på klem til plejecentre

Styrelsen for Patientsikkerhed har erkendt, at der fejlagtigt i vejledningen til kommunerne er forbud mod udendørs besøg.

- Vi skal kigge på muligheden for at komme ind fra haven, eller om der skal laves færdselsregler for adgang via hovedindgangen. Vi skal også have en dialog med Kastaniely i Svinninge og Tysingehave i Tølløse om, hvordan man dér kan indrette sig, forklarer Charlotte Larsen, chef for Aktiv hele livet.