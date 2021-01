Rønnen har et rigt fugleliv, og ejerne har argumenteret med, at deres tilstedeværelse på øen er med til at holde skadedyr som rotter væk - til gavn for blandt andet fuglelivet.

Dødsdømt sommerhus står endnu

Et omstridt og efterhånden meget omtalt sommerhus på øen Rønnen i Holbæk Fjord er for længst dømt til nedrivning, men indtil videre har det snart 68 år gamle hus fået lov til at stå lidt længere.

Efter at Østre Landsret i begyndelsen af februar sidste år nåede frem til, at sommerhuset ikke længere kunne få dispensation fra strandbeskyttelseslinjen og dermed var ulovligt, meddelte Kystdirektoratet ejerne, at de fik til udgangen af 2020 til at fjerne bygningerne fra øen.