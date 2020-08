Vestsjællands Brandvæsen og politiet blev lørdag aften kaldt ud til Holbæk Marina efter fundet af flere døde fisk. Foto: Mie Neel

Døde fisk i havnebassin førte til overraskende fund

Holbæk - 09. august 2020

Et større antal døde fisk i vandet ved Holbæk Marina fik lørdag aften omkring klokken 20.25 bekymrede borgere til at kontakte myndighederne af frygt for, at vandet var forurenet.

Indsatsleder Gert Olsen fra Vestsjællands Brandvæsen rykkede ud til marinaen, hvor han ganske rigtigt kunne se flere døde fisk i havnebassinet.

- Vi forsøgte at finde en forklaring på, hvorfor fiskene var døde. Det førte til, at der blev fundet nogle tønder, som var fæstet ved kajen, men som ikke plejer at være der, og som måske kunne indeholde noget, der fik fiskene til at dø, fortæller Gert Olsen.

Men det viste sig, at der var masser af liv i tønderne. Efter at have tilkaldt brandvæsnets kraftige redningsbåd fra Orø, som var nødvendig for at få bakset de tunge tønder op på land, kunne man konstatere, at de var fyldt med levende ål.

Gert Olsen oplyser, at Midt- og Vestsjællands Politi også var til stede i Holbæk Marina, og efter at ålene var blevet sluppet fri, sikrede politiet tønderne, da der kan være tale om lovbrud i forbindelse med opbevaringen af ålene i tønderne.

Det har søndag formiddag ikke været muligt for sn.dk at få kontakt til Midt- og Vestsjællands Politi for at få flere detaljer om det noget specielle fund i Holbæk Marina.

Ifølge indsatsleder Gert Olsen fra Vestsjællands Brandvæsen fandt man i øvrigt ikke frem til en forklaring på de døde fisk, som altså tilsyneladende intet havde med åletønderne at gøre. Der blev ikke konstaret forurening i vandet, så det varme vejr kan muligvis være årsagen til fiskedøden.