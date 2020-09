Død mand skal obduceres

Den mand sidst i 50'erne, som mandag formiddag blev fundet død i en swimmingpool i Kundby, skal obduceres i et forsøg på at finde frem til dødsårsagen.

Torsdag blev der afholdt et lægeretsligt ligsyn, hvor man besluttede, at den døde mand skal obduceres.

- Sandsynligheden taler for, at han har fået et ildebefindende og er faldet i vandet. Men det er det, som vi godt lige vil have forsøgt opklaret, fortæller Martin Bjerregaard, der er kommunikationsmedarbejer hos Midt- og Vestsjællands Politi.