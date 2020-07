Død mand fundet på mark

- Vi har endnu ikke identificeret manden, men meget tyder på, at han har ligget der et stykke tid, fortæller Martin Bjerregaard, der er kommunikationsansvarlig hos Midt- og Vestsjællands Politi, fredag eftermiddag.

- Vi er i fuld gang med at undersøge stedet for spor for at finde ud af, hvorfor han ligger der, fortæller Martin Bjerregaard.