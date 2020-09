Politiet rykkede mandag formiddag ud til en adresse i Kundby, hvor der var blevet fundet en død mand i et svømmebassin.

Død mand fundet i svømmebassin

Midt- og Vestsjællands Politi fik mandag klokken 10.11 en anmeldelse om, at der var blevet fundet en død mand i et svømmebassin i Kundby.

En ambulance og en lægehelikopter blev sendt til stedet sammen med en patruljevogn, men lægen kunne dog hurtigt erklære vedkommende for død.

Der er tale om en mand sidst i 50'erne, og umiddelbart har politiet ikke kunnet konstatere, at der er sket noget kriminelt i forbindelse med dødsfaldet.

Torsdag vil der blive holdt retslægeligt ligsyn, og her vil det blandt andet blive afgjort, om manden skal obduceres for at få fastslået dødsårsagen.