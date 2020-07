Død kvinde obduceres i morgen

I morgen, tirsdag, regner Midt- og Vestsjællands Politi med, at man kan få foretaget en obduktion af den kvinde, som lørdag blev fundet død i et hus på Kratvej på Orø. Den døde kvinde blev fundet lørdag eftermiddag efter en anmeldelse til politiet om, at den ældre kvinde ikke var set i længere tid og måske var syg og hjælpeløs.

Det formodes, at kvinden er husets ejer og beboer, men det er ikke lykkedes med sikkerhed at identificere kvinden, der har ligget død i mindst et par måneder. Ved fundet af kvinden var der nogle omstændigheder, som fik politiet til at beslutte at lave en grundig undersøgelse.