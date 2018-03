Se billedserie Katten »Topper« var med killinger, men nu ligger hun begravet i haven hos familien i Kisserup, da nogen har skudt hende. De små, som fandt hende, har sat blomster ved gravstedet. Foto: Per Buurgaard Christensen

Død af skud: Katten Topper havde killinger i maven

Holbæk - 31. marts 2018 kl. 11:32 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos en familie i Kisserup i Holbæk Kommune har man nu to gange prøvet at få skudt en kat. Nu er det for første gang endt med en dødelig udgang, da katten »Topper«, der var med killinger, er blevet skudt i hovedet.

Derfor beder familien i dag andre om at reagere anderledes, hvis de er generede af en kat.

Fundet i et krat - Topper elskede at blive kælet med, og hun var meget mennesketryg.

For Jessica Skyttefeldt er det stadig mærkeligt at tale i datid, når hun fortæller om sin kat. For to uger siden fandt hun den nemlig liggende i en blodpøl i et krat 50 meter fra sin mors hus i Kisserup.

Men før det havde hele familien glædet sig. For »Topper« var med killinger.

- Hun var kun ramt én gang, og det var lige midt i hovedet. Så lå hun herinde.

Jessica Skyttefeldt går lidt ind i krattet, men kan ikke nå ret langt ind på grund af de skarpe grene.

Det var hendes lillesøster Nathali på seks år og hendes niece Jamilah på snart tre år, der som de første opdagede, at der lå andet end blade mellem grenene, da de løb og legede en søndag formiddag. - Jeg turde ikke gå derind, hvis jægeren stadig var der, forklarer seks-årige Nathali og kigger ned mod jorden. - Men jeg kunne se, det var Topper. Hun blødte meget, siger hun stille frem for sig.

Ikke første gang I dag er Topper begravet i haven i Kisserup. Seks-årige Nathali og to-årige Jamilah har sat blomster op. For hverken Topper eller killingerne i maven kunne reddes. Et tab, der får hele familien til at spørge sig selv: »Hvem kunne finde på at skyde en kat?«

- Vi forstår det slet ikke. De små sover dårligt, og jeg tør ikke længere at lukke kattene ud, fortæller Marianne Jensen, der er mor til Jessica Skyttefeldt og seks-årige Nahali, ligesom hun er mormor til to-årige Jamilah.

- Det har været svært at forklare pigerne, hvorfor Topper er død, når hun ikke var gammel. Men vi er alle blevet utrygge, tilføjer hun.

For bare to måneder siden kom en anden af familiens katte nemlig hjem med et skudsår i den ene skulder. Den overlevede, men er først for nylig begyndt at bruge sit skadede ben igen. En tredje kat er aldrig vendt hjem.

Ulovligt at skyde I dag vil familien i Kisserup sætte en kattegård op, så kattene kan være ude uden at løbe frit. Men de håber, at Toppers død kan være med til at minde andre om at behandle fremmede katte bedre.

- Jeg ville ønske, at folk ville komme og banke på min dør eller sætte en seddel op på en opslagstavle, hvis vores katte generer dem, siger Marianne Jensen og forklarer:

- Topper var måske bare en kat for den, der har skudt hende. Men det var hun ikke for os. Vi kan ikke bare få en ny Topper.

Ifølge Marianne Jensen vidste hun ikke, at hendes katte havde generet nogen. Og hvis hun gjorde, ville hun have fundet en løsning noget før, fortæller hun.

Ifølge mark- og vejfredsloven er det dog aldrig tilladt at skyde en omstrejfende kat, med mindre dyret angriber andre husdyr, eller der er overhængende fare for, at det vil angribe personer eller ejendom.

- Men sådan var Topper ikke. Personen, der har skudt hende, ville kunne komme helt tæt på og kæle med hende. Hun stolede på alle, siger Marianne Jensen.