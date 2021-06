Politifolk og kriminalteknikere på drabsstedet i Kundby i timerne efter, at den 35-årige Jeanette Rømer Hansen var blevet dræbt i sit hjem i november 2019. Forinden var også den 31-årige Line Messerschmidt blevet stukket ihjel på sin bopæl i Ruds Vedby. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Dobbeltdrab på kvinder for landsretten: Anklager kræver livstid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dobbeltdrab på kvinder for landsretten: Anklager kræver livstid

Anklagemyndigheden vil have 41-årig mand idømt livstid for drabet på to kvinder i Ruds Vedby og Kundby i 2019. Sagen kommer for landsretten i næste uge.

Holbæk - 19. juni 2021 kl. 12:19 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Fængsel på livstid eller en tidsbestemt straf?

Læs også: Anklager anker dom for dobbeltdrab og kræver livstid

Det er ét af de spørgsmål Østre Landsret skal tage stilling til i den kommende uge, når sagen om dobbeltdrabet på to kvinder i Ruds Vedby og Kundby i november 2019 skal vurderes i landsretten.

Tidligt om morgenen fredag den 15. november 2019 blev først den 31-årige Line Messerschmidt og en time og 20 minutter senere 35-årige Jeanette Rømer Hansen stukket ihjel med adskillige knivstik på deres respektive bopæle i Ruds Vedby og Kundby.

I begyndelsen af december 2020 blev den nu 41-årige Martin Christensen Degn så kendt skyldig i drab på kvinderne.

På drabstidspunktet boede han sammen med Line Messerschmidt i et rækkehus i Ruds Vedby, mens han nogle år tidligere havde haft et forhold til Jeanette Rømer Hansen i Kundby.

Han havde to børn med Line Messerschmidt og ét med Jeanette Rømer Hansen.

Line Messerschmidt var i øvrigt DF-politikeren Morten Messerschmidts søster.

Retten i Næstved takserede straffen til 16 års fængsel. Men den dom ankede anklagemyndigheden. Man mener, at Martin Christensen Degn skal idømmes fængsel på livstid for dobbeltdrabet, og det er altså den ankesag, der kommer for landsretten mandag.

Der ventes dom enten tirsdag eller onsdag.

Husker intet om drabene Martin Christensen Degn modtog i første omgang dommen, men da anklagemyndigheden ankede strafudmålingen, valgte han sammen med sin forsvarer, advokat Kristian Mølgaard, at anke selve skyldsspørgsmålet.

Dermed skal Østre Landsret også tage stilling til, om de to kvinders død kan betegnes som drab, sådan som Retten i Næstved nåede frem til, og ikke eksempelvis betegnes som vold med døden til følge, der straffes mildere end drab.

Under byretssagen nægtede den 41-årige sig skyldig i drab på kvinderne, men han erkendte i princippet, at han havde forårsaget deres død.

Begrundelsen lød, at han intet kunne huske om, at han skulle have stukket først Line Messerschmidt i deres fælles hjem, og derefter kørt i bil til Kundby, hvor han så dræbte Jeanette Rømer Hansen.

Kristian Mølgaard oplyser til avisen, at den 41-årige også i landsretten vil nægte sig skyldig med henvisning til, at han ikke husker drabene.

Under den første retssag blev der afspillet flere optagelser af samtaler på drabsnatten mellem Martin Christensen Degn og politiets vagtcentral.

Han ringede selv til politiet efter det første drab i Ruds Vedby og fortalte, at han havde stukket sin kæreste, men politiet kunne ikke holde forbindelsen til ham. Undervejs var han også i telefonforbindelse med flere familiemedlemmer.

Han ringede igen til politiet efter, at han havde været i Kundby og dræbt sin ekskæreste, og lidt senere meldte han sig selv hos politiet i Holbæk.

Var udsat for massivt pres Det var tilsyneladende et meget konfliktfyldt forhold mellem Martin Christensen Degn og den 31-årige Line Messerschmidt, der ledte frem mod den fatale nat.

Under retssagen blev der afspillet uddrag af timelange lydoptagelser optaget mellem de to, hvor hun beskylder ham for at være hende utro med den 35-årige ekskæreste, som altså også endte med at blive dræbt.

Faktisk fandt Retten i Næstved det som en formildende omstændighed, at forholdet havde været præget af jalousi.

Den dømte har forklaret, at Line Messerschmidt aftenen forinden angiveligt havde sagt, at hun ville forlade ham til fordel for en anden mand, som også skulle være far for deres fælles børn. Dem ville den 41-årige ikke få at se igen, skal hun have sagt.

Ifølge den 41-årige havde den melding fået det til at slå klik for ham. Han betegnede gentagne gange under retssagen den dræbte kæreste som »mit livs kærlighed«.

I dommen fra Retten i Næstved hed det blandt andet, at den dræbte kvinde i perioden helt op til drabene havde »udsat tiltalte for et massivt pres og manipulerende behandling, blandt andet ved at lydoptage og genafspille langvarige forhør af tiltalte omhandlende hans forhold til begge de dræbte kvinder.«

relaterede artikler

Mand stak sine børns mødre ihjel: Her er dommen for dobbeltdrabet 02. december 2020 kl. 12:07

Anklager kræver livstid for dobbeltdrab på kvinder 30. november 2020 kl. 11:36

Dobbeltdrab på kvinder: Offer og tiltalt lavede private optagelser 23. november 2020 kl. 18:40