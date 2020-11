Dobbeltdrab på kvinder: Offer og tiltalt lavede private optagelser

Se billedserie Retten i Næstved fortsatte mandag behandlingen af sagen om knivdrabene på to kvinder på 31 og 35 år i deres respektive hjem i Ruds Vedby og Kundby i november sidste år. En 40-årig mand, der var henholdsvis samlever og eks-samlever med de to kvinder og havde børn med dem begge, er tiltalt for dobbeltdrab.

Holbæk - 23. november 2020 kl. 18:40 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Det er en uigendrivelig kendsgerning, at 35-årige Jeanette Rømer Hansen fra Kundby og en 31-årig kvinde fra Ruds Vedby blev stukket brutalt ihjel på deres respektive bopæle den 15. november sidste år.

En 40-årig mand, der på gerningstidspunktet var henholdsvis ekskæreste og samlever med de to kvinder, som han også havde børn med, står i øjeblikket ved Retten i Næstved tiltalt for dobbeltdrab. Han nægter sig skyldig, fordi han ikke kan huske noget fra drabsnatten, men den 40-årige har i princippet erkendt, at han »forårsagede« kvindernes død. Det var da også ham, der ringede til politiet efter begge drab og fortalte, at han havde slået kvinderne ihjel.

Timelange optagelser Trods sagens brutale fakta er det mere broget, hvad der førte til, at kvinderne blev udsat for adskillige og ganske voldsomme knivstik.

Allerede ved det første retsmøde forrige torsdag blev der tegnet et billede af, at den nu drabstiltalte mand kunne have befundet sig i en klemme mellem de to kvinder, der angiveligt begge var jaloux på hinanden, uden at vide, hvad han skulle stille op.

Det indtryk blev yderligere forstærket ved mandagens retsmøde, hvor det meste af tiden gik med gennemgang af tekst-noter, sms'er og lydoptagelser, der på forskellig vis belyste det indbyrdes forhold mellem de dræbte og den tiltalte.

Mest bemærkelsesværdigt var en række timelange lydoptagelser lavet af den 31-årige dræbte kvinde og den 40-årige tiltalte i månederne op til drabsnatten.

Det var forsvarer Kristian Mølgaard, der bad om at få afspillet samtalerne, hvor den 31-årige kvinde igen og igen konfronterer sin kæreste med, at han skulle være hende utro med sin tidligere kæreste - den nu dræbte 35-årige Jeanette Rømer Hansen i Kundby.

Trods den 40-åriges gentagne afvisninger af utroskab og erklæringer af sin kærlighed til hende, bliver hans samlever tilsyneladende ved med at bringe ekskæresten op i samtalerne, der veksler mellem at være nærmest forhør af den 40-årige og sekvenser, hvor han selv sidder og taler om situationen.

Den 40-årige sagde i retten mandag, at det var den 31-årige kvinde, der tog initiativet til optagelserne. I mange tilfælde var det hende, der enten på forhånd eller undervejs i optagelserne, instruerede ham med stikord til, hvad han skulle sige. Ekskæresten i Kundby omtales stort set konsekvent som »min fortid« og ikke med navns nævnelse i optagelserne.

- Det er ikke noget, der kommer frit ud af mig. Jeg kan ikke huske, hvornår vi begyndte at lave de her samtaler, og jeg kan ikke forstå, at det kørte så langt ud. Den 31-årige (navn udeladt, red.) blev ved med at køre på det med »min fortid«, selv om vi ikke havde noget forhold, sagde den tiltalte i retten.

Telefonbeskeder Specialanklager Susanne Bluhm gennemgik desuden nogle tekst-noter, som den 31-årige kvinden skal have skrevet på sin telefon. Nogle af noterne fra efteråret 2019 handler om, at hun i stigende grad oplevede den nu drabstiltalte som voldelig, ligesom han flere gange skal have truet hende med en kniv, lyder det i noterne, som også kredser om utroskab.

Forsvarsadvokat Kristian Mølgaard læste også op af en iMessage-korrespondance mellem den tiltalte og den 31-årige fra september 2019. Her er det gennemgående træk, at den 40-årige erklærer sin kærlighed til kæresten, mens hendes svar primært udtrykker mistillid til ham, og at hun ikke længere har lyst til at være sammen med ham.

Ringede til ekskæreste Der blev også afspillet optagelse af en telefonsamtale, hvor den 40-årige i september 2019 - mindre end to måneder før drabet, ringer til ekskæresten i Kundby. Her fortæller han, at den 31-årige er ved at gå fra ham, og at han har brug for én at snakke med, men den 35-årige virker ikke særligt interesseret i kontakten og svarer ganske enkelt ikke på flere af hans spørgsmål.

I slutningen af optagelsen bliver det klart, at den 31-årige har siddet ved siden af den 40-årige, da han ringede op, og det var da også hende, ifølge den tiltalte, der havde instrueret ham i, hvad han skulle sige til ekskæresten.

På anklager Susanne Bluhms spørgsmål sagde den tiltalte, at han ikke mente, at den 35-årige kvinde selv havde kontaktet ham i de sidste måneder op til drabet.

Retssagen fortsætter med anklagerens og forsvarerens afsluttende bemærkninger på mandag, hvor det oprindeligt var planen, at der skulle afsiges dom. Men på grund af en lidt skredet tidsplan, indikerede retsformand Line Bjørklund mandag, at dommen kan blive afsagt på et senere tidspunkt.