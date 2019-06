Holbæk Sportsby. Når de private skoler i Holbæk skal til at have undervisning her, bliver det betydeligt dyrere, end undervisningen har været hidtil.

Dobbelt op på prisen for idrætten

Dobbelt op på prisen og bagest i køen, når det gælder fordeling af tider i hallerne og på de udendørs baner. Sådan er situationen for de private skoler i Holbæk Kommune, når en del af idrætsundervisningen efter sommerferien flyttes til Holbæk Sportsby i stedet for at foregå dér, hvor skolerne hidtil har været, for eksempel i Holbæk Stadionhal og på stadion-området ved Borgmestergårdsvej.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her