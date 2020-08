Dobbelt op på kunstgræs

I morgen, tirsdag den 11. august, skrives der endnu et kapitel i historien om idrætsanlægget i Tuse. Tirsdag er nemlig dagen, da kunstgræsbane nummer to bliver indviet i Tuse. Det sker med en træningskamp i fodbold mellem Tuse Idrætsforenings hold i sjællandsserien og Holbæk Bold- & Idrætsforenings divisionshold, og det sker med behørig hensyntagen til de gældende corona-regler. Ole Hansen, formand for udvalget for kultur og fritid i Holbæk Kommune, er blandt deltagerne i arrangementet.