Dobbelt oktoberfest med Reimar

Holbæk - 24. oktober 2021 kl. 13:27 Af Palle Mogensen

- Jeg lever af jeres gode humør. Resten får skattevæsnet.

Johnny Reimar, der efterhånden nærmer sig de 80 år, var helt i sit es, da han både fredag og lørdag aften bød op til fest i et stort telt ved Hørby Færgekro.

Det var kroens nye ejer, Finn Fogtmann, som havde inviteret til oktoberfest med store øl, wienerschnitzler, bratwurst og tysk slagermusik.

Det er der tilsyneladende mange, der var glade for. Fredag deltog således omkring 150 personer i festlighederne, og lørdag aften det dobbelte antal.

- Johnny Reimar er virkelig god til at få folk på dansegulvet og skabe en fest. Det er jo også en af grundene til, at vi hyrede ham, forklarer Finn Fogtmann.

Han havde arrangeret de to oktoberfester, fordi han gerne ville vise, at kroen stadigvæk eksisterer i bedste velgående.

- Det er bestemt ikke noget, som jeg kommer til at tjene de store penge på, men jeg synes, at det er med til at vise, at der stadigvæk er liv i kludene på kroen og Tuse Næs, fortæller han.

Finn Fogtmann var selv til stede ved oktoberfesterne og havde ligesom de fleste af gæsterne dresset op med lederhosen, Heidi-kostumer og tyrolerhat. For det hører sig til ved en rigtig oktoberfest, ligesom øllet blev serveret i store en-liters krus.

Øllet var i øvrigt af den bayerske slags og fremstillet af To Øl-bryggeriet i Svinninge.

Trukket på erfaringen Finn Fogtmann havde undervejs i processen med at stable oktoberfesten på benene fået god hjælp af Benny Rasmussen, der er kapelmester i "Tyrolerband". Han og de øvrige musikere i orkesteret optrådte også til festen.

- Når vi er ude at spille, bruger vi altid tid på at guide arrangøren. Det er jo tale om et koncept, og det er vigtigt, at det kommer til at foregå ordentligt. For eksempel at tjenerne er klædt om og ikke bare kommer i deres almindelige uniform, fortæller han.

En af kroens naboer, Tommy Lindgren, var med til oktoberfesten, og han var meget godt tilfreds med, at kroen har fået en ny ejer.

- Finn (Fogtmann, red.) er en ildsjæl, der virkelig vil noget for kroen og Tuse Næs. Han er jo selv gammel Kisserup-dreng og kender derfor til det at bo her. Nu sætter han nyt liv i stedet og får skabt en fantastisk atmosfære, sagde han.

Tilbage til Johnny Reimar, der optrådte uden orkester, men sang alle sine populære sange til playback. Og det var ikke kun ham, der sang.

Publikum sang med, og til dem, der ikke lige kunne teksten, havde Johnny Reimar et godt råd:

- Så synger I bare ordene til Lille Peter Edderkop. Den tekst kan alle huske.

Den kendte entertainer sluttede sin del af festen af med sangen "Sikken en fest vi har haft nu i nat". Og den behøvede publikum ikke hjælp til at huske teksten på.

Næste arrangement på Hørby Færgekro er tre julefrokost-weekender, hvor Sascha Dupont og Lonnie Devantier underholder med julesange og hits tilsat lidt røverhistorier.