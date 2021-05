Fra venstre står Mie Kruse Skaaning og Max Kruse, som har solgt deres ejerandel i Kruse A/S til DitoBus Gruppen. Den ejes af Niels Gregers Boers og Ib Gregers Boers (th.). Privatfoto

DitoBus foretager endnu et opkøb

Holbæk - 15. maj 2021 kl. 16:32 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Det er to familie­virksomheder med rødder i 1950'erne, der slår sig sammen. Det drejer sig om Dito­Bus Gruppen A/S med hovedsæde i Holbæk og Kruse A/S med adresse i Kamstrup ved Roskilde.

Siden 2015 har DitoBus ejet 33 procent af Kruse A/S. Men fra 1. maj er ejerandelen 100 procent. Søskendeparret Mie Kruse Skaaning og Max Kruse har besluttet at afhænde deres ejerandele til DitoBus.

Ib Gregers Boers, som er direktør i DitoBus, betegner det som et gensidigt initiativ, at der sker en fuldstændig overtagelse af Kruse.

- Begge parter synes, at den grønne omstilling og digitaliseringen af mange processer betyder, at vi står bedre rustet, hvis vi slår os sammen, siger Ib Gregers Boers til avisen.

Hen ejer sammen med sin bror, Niels Gregers Boers, DitoBus, som gennem de seneste år har opkøbt en række mindre busselskaber.

38 nye busser er indkøbt Overtagelsen af Kruse A/S sker midt i forberedelserne til, at der fra 1. juli skal køres rutekørsel på hele Lolland. Det var også her, det hele startede i 1957, nemlig i Nakskov. De seneste år har Kruse haft bybuskørslen i Nakskov, mens selskabet tidligere kørte på hele Lolland.

Kruse A/S blev stiftet af Ruth og Evald Kruse i 1957 i Nakskov.

Det var først med taxikørsel, men selskabet fik også hurtigt bybuskørslen i Nakskov. Tidligere var turistkørsel også en del af aktiviteterne.

Siden overtog stifternes sønner, Ole og Benny Kruse. I 1995 blev virksomheden flyttet til Kamstrup ved Roskilde.

I 2013 kom søskendeparret Mie Kruse Skaaning og Max Kruse til virksomheden.

DitoBus blev etableret i 1950 i Ugerløse af Poul Verner Hansen Boers.

Poul Verner Hansen Boers døde i 1996, og sønnerne, Niels Gregers ­Boers og Ib Gregers Boers, tog over.

I 1997 flyttede virksomheden fra Ugerløse til Holbæk. Virksomheden beskæftiger sig både med turist-, minibus- og rutebuskørsel.

Foruden hovedsædet i Holbæk er der afdeling i Nordjylland. I midten af 1990'erne tabte Kruse al rutekørsel på Lolland. En del blev genvundet i 2003, og ved et udbud sidste år var det noget særligt for virksomheden, da al rutekørslen blev vundet tilbage med start 1. juli i år.

- Der er nu 65 beskæftigede hos Kruse, og med kørslen på hele Lolland bliver det cirka 105. Vi fik leveret 23 nye busser fra hollandske VDL i onsdags. Der kommer to elbusser fra kinesiske Yutong, og de kommende dage leveres der 13 Mercedes-minibusser, fortæller Ib Gregers Boers.

Der er altså tale om 38 ekstra busser. Dermed bliver det stort set tale om nye busser, der sættes ind på Lolland. En halv snes af de busser, der hidtil har kørt i Nakskov, overgår til reservebusser og mindre kørselsopgaver.

Med de nye busser til Lolland har DitoBus Gruppen omkring 450 busser og minibusser i alt. Dertil kommer et halvt hundrede servicevogne, som transporterer mekanikere og chauffører.

Sælgere bliver i selskabet Før udvidelsen på Lolland drifter Kruse kørsel for Movia med cirka 30 rutebusser i Roskilde, Slagelse, Haslev og Nakskov,

- Vi har valgt at sælge, fordi konkurrencen i branchen bliver hårdere, og fordi det efterhånden kræver en vis størrelse at kunne gøre sig gældende. Vi er meget bevidste om, at kravene til os som busoperatører kraftigt øges, og det imødekommer vi nu, siger Mie Kruse Skaa­ning i en pressemeddelelse.

Max Kruuse tilføjer, at det efter mange år som ejere af Kruse naturligvis er med en vis portion vemod, at de nu indgår i virksomhedssammenslutningen.

- Men vi finder, at tiden nu er moden, og fordi DitoBus på rigtig mange områder minder om Kruse, er DitoBus det helt rigtige valg. Vi er stolte og glade over, at vi inddrager vores virksomhed i DitoBus i en god og sund stand, siger Max Kruse.

Gradvis integration Han og søsteren vil stadig stå for driften i Kruse i et stykke tid endnu, således at integrationen i DitoBus sker gradvist.

I første omgang vil bogholderi og administration blive integreret i DitoBus.

Mie Kruse Skaaning og Max Kruse bliver på længere sigt integreret i DitoBus' team under forretningsudvikling, herunder digitalisering og grøn omstilling.