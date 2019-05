Se billedserie I sit oplæg udsatte tidligere højskoleforstander Tyge Mortensen (med ryggen til) deltagerne for en række øvelser, der skulle få dem til at tænke anderledes og droppe vanetænkningen. Foto: Morten D. Christensen

Disruption kan skabe nyt kulturhus

Holbæk - 05. maj 2019

Det er en ombygning i størrelsesorden 16 til 18 millioner kroner, når Holbæk Kommune fra næste år vil ombygge Kildedamsskolen i Stestrup, så den også kan rumme de småbørn, der i dag går i Stestrup Børnegård på den anden side af skolegården. Efter planen som børnehuset rives ned.

Søndag eftermiddag havde Holbæk Kommune indkaldt til borgermøde om planerne, fordi den storstilede ombygning ikke kun handler om skole og daginstitution. Chancen for at lave et aktivitets- og kulturcenter, så lokalerne også lan tjene et formål på alle andre tider af døgnet og alle ugens syv dag, skal udnyttes, og derfor ville repræsentanter for kommunen høre de lokale borgeres input og ideer til, hvad sådan et sted kan rumme.

Opbakningen til mødet var dog ikke enorm, og der deltog et sted mellem 15 og 20 personer i mødet. Nogle af dem i kraft af deres professionelle tilknytning til skolen eller Holbæk Kommune.

Men Jimi Willesen, pædagogisk leder på Kildedamsskolen i Stestrup, glæder sig over, at flere af de aktive kræfter i Stestrup var mødt frem, og at der kom mange ideer på bordet.

- Det var lidt ærgerligt, at der ikke kom flere, men vi arbejder videre med ideerne, som nu bliver delt med de arkitekter, der skal komme med et oplæg til Holbæk Kommune om, hvordan vi bedst udnytter de fysiske rammer, siger Jimi Willesen.

Det er arkitektfirmaet Arkiplus, der er rådgiver for Holbæk Kommune, og arkitekt Anders Køhler-Johansen deltog i borgermødet.

Søndagens forslag gik blandt andet på, at stedet skal kunne samle byens foreninger på ét sted, og at et aktivitets- og kulturcenter helt grundlæggende skal være for alle, ung som gammel, og uanset om man er til sport eller heller vil fordybe sig i et filosofisk emne.

Der blev foreslået at lave skolehaver, som borgere kan passe med hjælp fra skolebørnene, som samtidig kan gøre det som del af undervisningen. Der kan være fællesspisning, brætspilsaftener, men også computerspil, og der skal også være en café som et naturligt samlingspunkt.

Dørene skal i princippet være ulåste, forstået på den måde, at registrerede brugere skal kunne komme ind også på skæve tidspunkter.

Tidligere højskoleforstander Tyge Mortensen, der i dag arbejder med at styrke lokale fællesskaber gennem »Landsbyhøjskolen«, holdt et oplæg for deltagerne, hvor budskabet var, at man er nødt til at droppe vanetænkningen, når man skal udvikle lokalsamfundene. Den meget omtalte disruption, hvor mange ting i samfudnet forandrer sig på grund af nye teknologier, er også nået til landsbyerne.

- Vi er nødt til at gentænke hele den måde, vi organiserer os på. Vi har vænnet os til en repræsentativ kultur, hvor nogen er udpeget til at gå forrest. Men vi skal vænne os til en kultur, hvor alle trækker og har medindflydelse, men de har det måske på forskellige tidspunkter, sagde Tyge Mortensen og fremhævede årets landsby, Vallekilde, som et eksempel på et samfund, der har droppet de normale strukturer og hvor langt flere borgere er involveret i beslutninger og udførelse af aktiviteter end tidligere.

Han nævnte også en gruppe fynske unge, der har besluttet at holde flere årlige generalforsamlinger i deres forening, fordi det er dér, man kan involvere alle i beslutninger.

Pædagogisk leder Jimi Willesen siger, at næste skridt bliver at holde et idémøde, hvor børn og forældre på Kildedamsskolen i Stestrup inviteres. Han ved endnu ikke, om det bliver før eller efter sommerferien.