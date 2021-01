Dispensation til genbrugsbutik

Holbæk Kommune er på vej til at give dispensation til, at der kan drives en genbrugsbutik på genbrugspladsen på Digemosevej i Tølløse. Foto: Kenn Thomsen

Holbæk - 11. januar 2021 kl. 19:33 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Meget tyder på, at der er en dispensation på vej, så der kan etableres en genbrugsbutik på genbrugspladsen på Digemosevej 3 i Tølløse.

Den drives af det kommunalt ejede forsyningsselskab Fors A/S, og pladsen blev indviet i juni i fjor.

Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg indstillede på sit møde i sidste uge, at der gives en dispensation på tre år til at indrette en genbrugsbutik på Digemosevej. Sagen skal videre behandles i økonomiudvalget inden den endelige beslutning i kommunalbestyrelsen.

Det er nødvendigt med en dispensation, fordi en genbrugsbutik er i strid med den lokalplan, der gælder for området med navnet Erhvervsområde i Skimmede. Her står, at der i det omtalte område kun må opføres og indrettes bebyggelse til eller udføres til visse erhverv som industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og anlægsvirksomhed, engroshandel og andre tilsvarende erhvervstyper.

Et bæredygtigt tiltag Ifølge planloven er der mulighed for at give dispensation i op til tre år for en lokalplans anvendelsesbestemmelser. Holbæk Kommunes administration har vurderet, at en genbrugsbutik ikke vurderes at være i strid med intentionerne for området. Desuden er der lignende genbrugsbutikker på genbrugspladserne i Tornved og Holbæk.

Genbrugsbutikken vurderes desuden at være et bæredygtigt tiltag, da det kan være en effektiv måde at flytte affald fra forbrænding til genbrug. Derved bidrages der til, at Holbæk Kommune lever op til de nationale mål for genanvendelse, påpeges det i udvalgsdagsordenen.