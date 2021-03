Jernløse Boldklub var sidste år vært for DBU?s Pigeraketten. Nu bliver det mere internationalt med UEFA?s Playmakers.Foto: Palle Mogensen

Send til din ven. X Artiklen: Disney skal få piger til at spille fodbold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Disney skal få piger til at spille fodbold

Holbæk - 17. marts 2021 kl. 12:35 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Hvordan lokker man flere piger til at spille fodbold?

Det har de måske et svar på i Jernløse Boldklub, for nu bliver den en af Danmarks i alt 34 værtsklubber for UEFA's nye Playmakers-program.

Ved brug af historier fra de kendte Disney-universer skal fodbolden leges ind i piger i alderen fem til otte år.

- Vi meldte os til som klub, fordi det lyder spændende. Hvordan det så helt konkret kommer til at foregå, ved vi ikke helt endnu, men vores trænere skal nu i gang med nogle online-kurser, så vi er klar til den 5. maj, som bliver første gang, vi mødes med de tilmeldte piger, fortæller Anna Huge-Christensen, der er formand for Jernløse Boldklub.

Ifølge en pressemeddelelse skal kombinationen af historiefortællinger og legende fodboldøvelser give pigerne nogle sjove og unikke oplevelser, som skal være med til at fange deres interesse for fodboldspillet.

Playmakers-programmet løber over otte gange, hvor første halvdel handler om at opbygge pigernes motorik og kommunikationen med deres holdkammerater.

Sidste halvdel kommer så til at handle om grundlæggende fodboldfærdigheder.

Men hele vejen igennem skal kundskaberne leges ind i pigerne.

- Playmakers er for piger i alderen fem til otte år uanset niveau og fodboldviden, så længe pigerne har lyst til at udforske og opleve et fodboldeventyr, lyder der fra en af trænerne, Louise Bjerregaard Andreasen, i pressemeddelelsen.

Lavet noget for piger før Det er ikke første gang, at Jernløse Boldklub står for arrangementer, der specielt henvender sig til piger.

Boldklubben havde således i oktober sidste år besøg af DBU's pigeraketten, hvor blandt andet borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) deltog.

- Det er godt nok samme aldersgruppe som dengang, der nu laves noget for, men vi håber med Playmakers at kunne tiltrække endnu flere piger til at spille fodbold, fortæller Anna Huge-Christensen.

Jernløse Boldklub har ifølge formanden tidligere haft en af de største juniorafdelinger i kommunen, og den status vil man gerne have tilbage.

- Vi skal udvikle os som klub, og det gør vi blandt andet ved at satse på pigerne. Men også drengene forsøger vi at få med, så vi har nogle, der kan afløse vores nuværende seniorer på et tidspunkt, fortæller Anna Huge-Christensen.

Blandt andet derfor forsøger Jernløse Boldklub sig også med at lave noget med de helt små.

I morgen mødes således et hold af piger og drenge i alderen to til fire år for første gang for at lege lidt bold.

Tilmelding til Playmakers foregår via Jernløse Boldklub, og man kan læse mere om konceptet på hjemmesiden dbu.dk.