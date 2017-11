Janek Lund (tv.), formand for Svinninge Discgolf Forening, kan endnu ikke sige, hvornår banen i og ved Bjerregårdsskoven bliver etableret. Foto: Per Buurgaard Christensen

Discgolf-bane er stærkt forsinket

Holbæk - 28. november 2017

Der er stadig ikke nogen sikker tidsplan for, hvornår den nye discgolfbane i Svinninge bliver etableret, skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

Årsagen er, at der i foråret blev fældet op mod en fjerdedel af træerne i Bjerregårdsskovenskoven, efter at der ikke var sket en udtynding i en årrække. Træerne ligger og venter på at blive fliset, før discgolf-spillerne kan komme til.

I foråret var det ellers ventet, at første halvdel af banen ville blive færdig i forsommeren, og at den anden halvdel ville være klar i efteråret.

- Vi kæmper med, at der er så vådt på grund af den megen regn. Derfor er skovbunden så blød, at maskinerne ikke kan køre der. De har været i gang fire-fem gange, men har måttet stoppe igen, forklarer Janek Lund, der er formand for Svinninge Discgolf Forening.

Han håber, at der snart kommer noget frost, så maskinerne kan køre i skoven. Når det er arbejde er afsluttet, vil kurvene kunne sættes op inden for en uges tid.

Det kræver dog, at der ikke er for meget frost, for stolperne til kurvene skal støbes i jorden.

Holbæk Kommune bevilgede i januar i år et tilskud på 95.000 kroner til banen. Samtidig blev der givet afslag på tilskud til endnu en bane på Holbæk Fælled.

Men tanken om en bane i Holbæk er ikke opgivet, da det er skrevet ind i vedtægterne i Svinninge Discgolf Forening, at der også skal arbejdes på at etablere en bane i Holbæk.

Der sendes ansøgninger til diverse fonde, og der er tilsagn fra to private firmaer, som vil deltage, når økonomien er på plads.