Holbæk Sportsby slog første gang dørene op i maj 2019. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Direktør lover målrettet arbejde i Sportsbyen

Holbæk - 11. august 2021 kl. 11:36 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

Både Fonden Holbæk Sportsby og Holbæk Kommune arbejder målrettet mod både at opfylde kravene i forliget fra sidste år og de andre aftaler med foreningerne. Det forsikrer direktør i Holbæk Sportsby, Carsten Damgaard, om, efter at fire foreninger i sidste uge sendte et brev til kommunen, hvor de udtrykte bekymring over tingenes tilstand i Sportsbyen.

I brevet, som Nordvestnyt er i besiddelse af, skriver de fire foreninger, fodboldklubben HB&I, Holbæk Badminton Klub, Holbæk Svømmeklub og Holbæk Tennis & Padel Klub blandt andet:

- Overordnet er vi alle enige om, at Sportsbyen er en god idé og har et stort potentiale for at blive rigtig godt. Ligeledes er flere foreninger i vækst på medlemstallet, hvilket er fantastisk. Desværre oplever vi at eksekveringen af den gode idé, som Sportsbyen er, halter gevaldigt.

Foreningerne respræsenerer i alt 3750 medlemmer.

På trods af den overordnede tilfredshed med Sportsbyen som koncept, fremhæver de fire foreninger i brevet en række udfordringer. Det drejer sig om alt fra ujævne fodboldbaner til manglende kontorpladser til de ansatte.

Det ærgrer Carsten Damgaard, der helst vil have lutter tilfredse foreninger i Sportsbyen.

- Vi vil helst have at alle er glade hele vejen igennem. Det vil vi gerne helt i mål med, udtaler han.

Carsten Damgaard var til stede ved det møde, der fandt sted i torsdags. Her deltog også repræsentanter for de fire foreninger, byrådspolitiker Søren Stavnskær (V) og borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S).

Ingen af de fire foreninger ønsker at udtale sig til Nordvestnyt, før processen er færdig, men siden de sendte brevet har også Holbæk Basketball Klub og Holbæk Håndbold Klub sendt et brev, hvor de både bakker op om pointerne fra det første brev og desuden påpeger, at de har udfordringer i Multihallen.

I april 2020 indgik Fonden Holbæk Sportsby og Holbæk Kommune et forlig, som skulle gøre en ende på uenighederne i Sportsbyen. Her blev aftalen, at kommunen skal lægge fem millioner på bordet. Fonden forpligter sig til gengæld til at udføre og finansiere en lang række opgaver i sportsbyen.

Til torsdagens møde blev der diskuteret, hvordan det skulle sikres, at punkterne i forliget fra sidste år skulle overholdes inden deadline. Blandt andet skal svømmehallen have lagt nyt gulv, noget der er blevet forsinket på grund af coronavirussen. Her har svømmeklubben selv foreslået perioden 15. december til 30. januar, som et godt tidspunkt til arbejdet.

Desuden ønsker de i alt seks foreninger også, at der hurtigst muligt skal tages en beslutning omkring jordstykket nord for Sportsbyen. Det såkaldte Byggefelt D. Her ønsker foreningerne, at der skal gives garanti om, at jordstykket skal bruges til kommunale idrætsfaciliteter "og ikke andet", som det hedder i brevet.

Der er dog blandt de indblandede enighed om, at førsteprioriteten er at få klaret de krævede punkter i forliget for derefter at se på Byggefelt D. Christina Krzyrosiak Hansen understreger, at det er vigtigt at få involveret hele kommunalbestyrelsen i processen omkring Byggefelt D.