Direktør garanterer øboeres sikkerhed

Holbæk - 28. september 2020 kl. 17:45 Af Margit Pedersen

Det kom bag på beredskabsparterne, at rederiejer Michael Koustrup, Østre Færge, fra 1. oktober nedlægger beredskabet med akutsejladser til Orø døgnet rundt og meldte ud, at ambulancer, brandvæsnet og politiet fremover må benytte den ordinære sejlplan, og der ikke vil være sejlads med udrykninger om natten.

Det giver uro på øen, men direktør i det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland Trine Hedegaard Holgersen forsikrer, at det ikke vil gå ud over øboernes sikkerhed.

- Beredskabsparterne træder i morgen (tirsdag) sammen for at drøfte, hvad vi kan gøre. Jeg kan kun udtale mig på regionens vegne, og mit mål er hurtigst muligt at finde en løsning. Vi har forpligtelsen til at betjene øerne, det gælder også Orø, siger Trine Hedegaard Holgersen.

Michael Koustrup udtaler til Nordvestnyt og sn.dk, at det ikke har kostet enhederne noget at blive sejlet over.

Men ifølge en aftale fra 2016 inden Michael Koustrup overtog rederiet, betaler regionen 200.000 kroner for at kunne benytte færgen døgnet rundt. Derudover betales der normal takst for hver overfart, oplyser hun.

Trine Hedegaard Holgersen havde opfattelsen, at Michael Koustrup var i kontakt med de øvrige parter, det vil sige brandvæsenet og politiet, i forsøget på at få det til at løbe rundt. Der er ikke kommet en officiel meddelelse fra ham, og hun blev først opmærksom på problemet, da hun søndag aften blev kontaktet af pressen.

- Det er et privat rederi, og vi kan ikke forpligte ham til at sejle om natten, og vi kan ikke forpligte noget på de øvrige parters vegne. Da Michael Koustrup henvendte sig tidligere i år, fordi han havde behov for at drøfte beredskabet og finansiering, var vores melding, at vi gerne vil fortsætte vores aftale, forklarer Trine Hedegaard Holgersen.

- På grund af corona-virus er der gået noget tid, og da han er ny og har givet udtryk for usikkerhed om, hvem han skulle kontakte, tilbød vi at indkalde beredskabsparterne til et møde i august, tilføjer hun.

Brandberedskabet, ambulanceberedskabet og lægevagten deltog, men ikke politiet. Derfor blev der indkaldt til et nyt møde, men politiet bad i stedet Michael Koustrup om at henvende sig direkte, og mødet bliver derfor aflyst.

Herefter var det Trine Hedegaard Holgersens opfattelse, at Michael Koustrup var i gang med at undersøge mulighederne hos alle parterne i beredskabet.

Modsat var han af den opfattelse, at regionen ikke mente, der var behov for en aftale om beredskab.