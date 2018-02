Afdelingsdirektøren fra Jyske Bank i Holbæk havde installeret en gps i den hjertestarter, der normalt hænger på bankens facade. Det førte til, at en 49-årig kvinde søndag blev anholdt for at have stjålet i alt fire hjertestartere. Foto: Peter Andersen

Direktør fra Jyske Bank sporede hjertestarter-tyv

Holbæk - 20. februar 2018 kl. 14:49 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I alt blev der i 2016 anmeldt 36.206 sager om tyveri på landsplan. Heraf endte 6.664 med en sigtelse. Altså 18,4 procent.

I Jyske Banks filial i Bysøstræde i Holbæk tog bankdirektøren søndag derfor sagen i egen hånd, efter i alt fire hjertestartere var forsvundet fra bankens facade over de seneste måneder.

En lille gps i den seneste af de livreddende apparater blev gennembruddet.

- Det er en stor lettelse, sagde afdelingsdirektør Claus Olesen i går, dagen efter at Midt- og Vestsjællands Politi havde anholdt kvinden.

For det var ikke politiet, men afdelingsdirektøren selv, der ved hjælp af den installerede gps fandt frem til kvinden søndag.

»Det måtte stoppe« Den første hjertestarter blev stjålet den 8. juli sidste år. Dernæst skete det igen den 12. august og 13. januar. Og senest modtog politiet søndag morgen endnu en anmeldelse om, at et eksemplar var stjålet fra den samme mur ved den samme bank.

- Her reagerer gps'en på bevægelse. Så jeg vælger selv at køre ud til området, siger Claus Olesen, der »ikke længere bare ville sidde og vente«.

- Jeg kan ikke leve med, at vi ikke kan have lov til at have en hjertestarter siddende. Så jeg tænkte kun på, at det måtte stoppe, fortæller afdelingsdirektøren.

Havde hjertestarter i Netto-kurv Det lykkedes dog ikke at finde frem til kvinden med det samme. Men da gps'en reagerede igen om eftermiddagen omkring kl. 16, mødte Claus Olesen hende tæt ved hendes adresse.

Her gik hun ifølge ham rundt med en gul Netto-kurv, hvor den ene af de i alt fire forsvundne hjertestartere lå i. Og da han valgte at tilbageholde hende, forklarede hun, at hun mente, man måtte have den, hvis man havde ondt i hjertet.

Men da politiet ankom til adressen omkring kl. 17, blev den 49-årige kvinde anholdt og sigtet for tyveri.

Gps var afgørende Ifølge politiet kan man som anmelder godt hjælpe en efterforskning på vej ved at observere og rapportere til politiet, men man skal passe på med at tilbageholde nogen uden at vurdere situationen grundigt.

- Men der var ingen tvivl om, at gps'en her var altafgørende i opklaringen af sagen, siger pressemedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Den 49-årige kvinde blev løsladt efter afhøring. Sagen forventes for retten på et senere tidspunkt.