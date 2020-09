3F hænger fast i faggrænser, som ikke afspejler virkeligheden, mener direktør i restaurationskæden Jensens Bøfhus, Anders Nikolaisen. 3F holder fast i, at bøfhuset har tjenere og ikke enhedsmedarbejdere. Foto: Agner Ahm Foto: Agner Ahm

Direktør ærgrer sig over, 3F går efter Jensens Bøfhus

Holbæk - 22. september 2020 kl. 16:17 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når 3F i Holbæk-Odsherred melder klar til kamp mod Jensens Bøfhus, ærgrer og undrer det kædens direktør Anders Nikolaisen. I hans optik er der ikke noget at komme efter, medarbejderne er omfattet af to ganske vist forskellige aftaler med 3F.

- Jeg har ikke noget udestående med 3F. Det er ærgerligt, at man går efter en virksomhed, der følger overenskomsterne, når de ansatte på et stort flertal af restauranter i Danmark arbejder uden overenskomst, bemærker han.

Jensens Bøfhus har heller ikke længere overenskomst med 3F, men følger den gamle overenskomst for alle, der var ansat inden den 1. marts - datoen for opsigelsen af overenskomsten.

- Jeg lovede de ansatte, at de skulle arbejde under samme vilkår også efter den 1. marts, og det har jeg holdt. Alle nyansatte arbejder under samme overenskomst, som 3F har med kæden Flammen, bemærker Anders Nikolaisen.

Og Flammens overenskomst er kernen i konflikten ifølge 3F, for der er i fagforbundets øjne forskel på de to restaurationskæder. Jensens Bøfhus har efter den opsagte overenskomst ansat tjenere, gastronomisk personale og medhjælpere. Flammen har enhedsmedarbejdere.

- Det er ikke lykkedes 3F at forklare mig forskellen på Flammen og Jensens Bøfhus. Lønmæssigt viste 3F's egne tal, at lønsummen på bundlinjen næsten er ens. Økonomi er i mine øjne derfor ikke problemet, understreger Anders Nikolaisen.

Han medgiver dog, at med en overenskomst som Flammens får nogle nyansatte mindre, end de ville have fået med den opsagte overenskomst.

Modsat er der også nogle, som får mere. Og pensionsordningen for de ansatte i Jensens Bøfhus er bedre, tilføjer han.

For 3F er problemet funktioner. Forbundet skelner mellem Jensens tjenere og Flammens værter, og den forskel skal ses på lønnen.

Anders Nikolaisen mener, 3F hænger fast i faggrænser, som ikke længere afspejler virkeligheden.

- I dag arbejder mange tværfunktionelt, og der krydses faggrænser. Jensens Bøfhus går ikke efter faguddannet personale, vi har egne interne kurser, der blandt andet underviser i de forskellige krav til hygiejne og kontroller i køkken og restauration, og det fungerer, fastslår han.

Ved at krydse faggrænser får personalet i hans øjne en mere afvekslende arbejdsdag.