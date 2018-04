Klima- og miljøudvalget har indstillet, at der etableres en direkte buslinje til Holbæk Sportsby til en anslået pris på tre millioner kroner årligt. Foto: Per Buurgaard Christensen

Direkte bus til sportsbyen

Holbæk - 17. april 2018 kl. 10:21 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny buslinje mellem Holbæk Station og Holbæk Sportsby med halvtimes-drift på hverdage klokken 7-20 og i weekenderne klokken 9-20 ser ud til at blive en realitet.

Det er i hvert fald, hvad klima- og miljøudvalget har indstillet til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen på et ekstraordinært møde mandag, skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

De tre millioner kroner, som linjen ventes at koste om året, skal findes, når budgettet for 2019 lægges, lyder det i indstillingen fra klima- og miljøudvalget.

20. marts besluttede et flertal i udvalget, at busbetjeningen for 2019 skulle genbestilles hos Movia i samme omfang som hidtil. Det ville dermed blive uden en egentlig busbetjening af det nye sportscenter og sundhedscenter.

Den 4. april besluttede økonomiudvalget at sende sagen tilbage til klima- og miljøudvalget med henblik på at få en busforbindelse til sportsbyen. Det haster med at få sagen behandlet, fordi trafikbestillingen skal sendes til Movia inden 1. maj.

Sagen behandles i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen onsdag.

-Det er umuligt at finde pengene i klima- og miljøudvalget. Derfor indstiller vi, at beløbet skal findes ved budgetlægningen for 2019. Det regner vi med opbakning til i økonomiudvalget, siger formand for klima- og miljøudvalget, John Harpøth (DF).

Det er i øvrigt muligt, at der kommer en »håndsrækning« på 700.000 kroner, som kommunen ser ud til at få tilbagebetalt af Movia i 2019 på grund af et mindreforbrug på buskørslen i 2017.

Udvalget har også indstillet, at anvendelsen af den nye linje skal evalueres efter sommerferien 2019. Til næste år er fristen for 2020-bestilling hos Movia rykket til 1. november, så efter evalueringen kan der justeres.

