Det er nu igen ulovligt at anskaffe sig og besidde peberspray - også selv om man har købt den lovligt efter 1. januar 2019. Indtil udgangen af marts er der frit lejde til at aflevere ulovlige peberspray hos politiet. Foto: Claus Vilhelmsen

Din peberspray er nu ulovlig: Sådan kommer du af med den

Holbæk - 14. marts 2021 kl. 17:52 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

I 2019 blev peberspray gjort lovlige til selvforsvar i eget hjem, men senere blæste de politiske vinde den anden vej, og siden 1. februar i år har det igen været ulovligt at anskaffe sig en peberspray uden at have en særlig tilladelse.

Ikke nok med det, så gjorde det samme folketingsflertal det samtidig ulovligt at være i besiddelse af peberspray - både i eget hjem og som hidtil også på offentlige steder. Det gælder også de peberspray, som danskerne lovligt har anskaffet sig siden 2019.

Frit lejde i to måneder For at få så mange peberspray som muligt taget ud af omløb, er der lavet en to-måneders overgangsordning i februar og marts, hvor man har frit lejde til at aflevere sin nu ulovlige peberspray uden at få problemer med ordensmagten.

Det kan man gøre på en række politistationer rundt omkring i landet til og med onsdag den 31. marts.

Således også på lokalpolitistationen på Ved Faurgården i Holbæk, hvor der tidligere i denne uge var blevet indleveret 21 peberspray siden 1. februar.

Det oplyser Charlotte Tornquist, kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi, til dagbladet Nordvestnyt.

I politikredsen som helhed var der indtil videre afleveret 83 peberspray under frit lejde-ordningen.

Ingen svinkeærinder Politiet understreger, at frit lejde-ordningen kun gælder, når man transporterer sin peberspray direkte fra hjemmet og til det nærmeste afleveringssted. Der skal ikke laves svinkeærinder undervejs.

På politiets hjemmeside kan man læse mere om de nye regler, frit lejde og finde adresserne på afleveringsstederne.

Den var den nu forhenværende VLAK-regering, der med støtte fra Dansk Folkeparti fra 1. januar 2019 gjorde det lovligt at have en peberspray i hjemmet til selvforsvar, hvis den var købt hos en godkendt forhandler.

Sidste år viste en rapport fra Justitsministeriet, at der ikke var registreret nogen sager, hvor peberspray havde været brugt til selvforsvar i hjemmet.

Omvendt var der kommet flere sager om ulovlig besiddelse uden for hjemmet samt ulovlig import af peberspray, og på den baggrund fik den nuværende S-regering flertal for at rulle loven tilbage med virkning fra 1. februar i år.

Det er dog muligt at opnå tilladelse til peberspray, hvis man er i risiko for voldeligt overfald i forbindelse med eksempelvis såkaldt æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter.