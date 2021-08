Din lokale Netto lukker - og ny konceptbutik åbner

Butikschef Katrine Guldbæk Bager glæder sig til at åbne fremtidens Nettobutik, som skal give kunderne en god oplevelse, uanset om de giver sig god tid eller hurtigt vil ud af døren.

Det sidste hjælpes på vej af scan & go, hvor varerne registreres undervejs, og man forlader butikken via scan & go udgangen uden at have stået i kø.

Det kræver dog lige, at kunderne har downloadet en app og registreret sig.

Desuden får butikken en selvbetjeningskasse.