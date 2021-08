Din have kan med forholdsvis simple midler blive ret vild. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Din have kan blive virkelig vild Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Din have kan blive virkelig vild

Holbæk - 23. august 2021 kl. 09:03 Af Bjarke Hammer Skov Kontakt redaktionen

I år kan din have blive endnu vildere.

De vilde haver hitter allevegne, og nu kan du få mulighed for at tage på kursus med hænderne dybt nede i jorden og blive klogere på, hvordan du kan gøre din have lidt vildere og tilføre den lidt ekstra spræl - og samtidig skrive »vild have-­mentor« på CV'et.

Mulighederne er mange, men det kan eksempelvis være i form af et insekthotel, så det er muligt at tage imod et større rykind af overnattende, bevingede gæster.

En anden mulighed er med de såkaldte kvashegn, der kan tiltrække indtil flere småfuglearter.

Helt kort fortalt går det ud på at skabe bedre levesteder for planter og dyr og derved fremme den såkaldte biodiversitet. Kurset er for alle uanset, hvor grønne ens fingre er.

Tilmeldingen sker via Holbæk Kommunes hjemmeside.

Fristen for tilmelding er 10. september, og der er begrænsede pladser.

De er til gengæld gratis, men fordeles efter først-­til-mølle-princippet.

Vild Have-kurset foregår fra klokken 10 til 14.30 på biblioteket i Holbæk.

Kursusdagen følger i kølvandet på et arrangement i august med samme indhold.

Til foråret er der på ny mulighed for at få mere viden om, hvordan man med vilje kan gøre sin have vild, når to nye kursusgange kommer på plakaten.