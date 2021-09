Tommy Flugt, Kastrup på Tuse Næs, har netop udgivet sin digtsamling nummer 21. Og det er ikke sikkert, at det bliver hans sidste, selv om han nærmer sig de 80 år. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Digtemageren er still going strong Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Digtemageren er still going strong

Holbæk - 13. september 2021 kl. 18:15 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

- Det skulle egentlig have været den sidste digtsamling, men min notesbog er allerede ved at være fyldt op med nye digte og ideer.

Sådan lyder det fra 79-årige Tommy Flugt, Kastrup på Tuse Næs, som netop har udgivet sin 21. digtsamling.

»Solsort« hedder den, og den indeholder en blanding af digte og essays, som han har lavet siden sin sidste bogudgivelse.

Han har fundet sin inspiration i verden omkring sig og nærheden i at opleve tilværelsen.

Inspirationen kommer ofte fra underbevidstheden, og han har derfor altid en notesblok og en blyant liggende ved siden af sengen.

- Så skriver jeg ordene ned, og arbejder videre med dem om morgenen. Hvis ikke jeg skrev dem ned i nattens løb, ville jeg have glemt dem og ville så ikke have noget at arbejde med, fortæller han.

Tommy Flugt har altid arbejdet med ord, men det var først, da han gik på pension, at han for alvor begyndte at skrive digte.

For det er vigtigt at kunne sidde og arbejde med ordene uden at skulle gå på kompromis.

At det ikke bare er noget, man gør med dages mellemrum, når der lige er et hul i kalenderen, mener han.

- At beskæftige sig med ord kræver, at man går fuldt ind til det. Og jeg går ikke på kompromis, fortæller han.

Når et digt er blevet færdigt, lægger han det ud på Facebook for at få reaktioner på det, for en del følger med i hans skriverier.

Rim og rytmer

Han forklarer, at da han i sin tid begyndte at digte, var det altid med rim og rytmer. Men da tiden ændrede sig, gjorde han det samme, så det er først for nogle år siden, at han begyndte på det igen.

- I min nye digtsamling har jeg blandt andet arbejdet med digte efter en persisk skriveform. Det er digte på fire linjer, hvor linje 1, 2 og 4 skal rime. Og det er virkelig noget, som har inspireret mig på en ny måde. Så det vil jeg nok også arbejde med fremadrettet, fortæller Tommy Flugt.

Selv om han nærmer sig de 80 år og har fået udgivet masser af digte, så fortsætter han formentlig, så længe han kan.

- Jeg skriver, fordi jeg ikke kan lade være. For det er bestemt ikke noget, som man bliver rig af, fortæller han.

Nyder naturen

Tommy Flugt bor sammen med sin kone, Alice Faber, i et hus på Kastrupvej, hvor der er masser af muligheder for at nyde naturen omkring dem.

Og det gør Tommy Flugt også.

- Jeg elsker at bo her. For mig er lyset en vigtig oplevelse. Jeg elsker lyset om morgenen. Specielt i denne tid, hvor tågen ligger tæt over jorden, og solen skinner, fortæller han.

Tommy Flugts nye digtsamling kan bestilles via hans hjemmeside auroraordhaven.dk eller ved henvendelse til ham personligt.