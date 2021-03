Detailhandlen er klar til shopping med oplevelser

- Det er et tidspunkt, mange af os har set frem til. Vi har kigget langt efter datoen, og nu er 80 procent af vores medlemmer, det vil sige special- og detailbutikkerne åbne fra mandag, siger chef for Holbæk Byforum, Jan Vestergård. Han fortæller, at butikkerne også er klar til at leve op til de skærpede krav:

Om kunderne har længtes lige så meget efter, at butikkerne kunne åbne igen, vil tiden vise. Jan Vestergård har dog en forventning om, at mange glæder sig til at vende tilbage.

- Jeg fornemmer, at vores kunder har et behov for at komme ud i butikkerne igen. Vi lukkede jo ned efter julehandlen, så der vil være et efterslæb på julegaver, der skal byttes. Det vil give et naturligt flow, og så er der nok også mange, som skal have en ny trøje eller et par bukser, siger han.