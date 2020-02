Se billedserie Niels Ebdrup var udgangspunkt ikke specielt interesseret i biler - i det mindste ikke i personbiler. I barndommen var det lastbiler, han og tvillingebroderen samlede på. Foto Jette Bundgaard.

Det skulle egentlig have været lastbiler

Holbæk - 19. februar 2020 kl. 07:38 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 21. februar er familie, venner og forretningsforbindelser inviteret til reception på Maskinværkstedet i anledning af, at Toyota-forhandler Niels Ebdrup fejrer 25 års jubilæum.

Omkring 15.000 solgte Toyota'er er det blevet til, siden Niels Ebdrup i 1995 tog hul på et glidende ejerskifte med den daværende ejer af Toyota i Holbæk, Hans O. Hansen. Svebølledrengen, som tog højere handelseksamen efter sin studentereksamen, var allerede i fuld gang med karrieren, og havde et stykke tid været på udkig efter et sted, hvor han kunne komme i gang for sig selv. At det blev bilbranchen og mere specifikt Toyota, var lidt af en tilfældighed, men Niels Ebdrup er glad for, at det blev sådan.

- Der er mange, som siger, at Toyota mærket er lidt kedeligt og konservativt, men det er det, fordi man fra Toyotas side vil være sikker på, at alting er gennemprøvet og gennemtestet. Jeg synes, det er en fornøjelse at sælge et produkt, som man véd, er i orden, siger Niels Ebdrup, der i 2004 var i Japan inviteret af Toyota. Måske er det dette besøg, som har smittet lidt af på Holbæk-virksomheden, for der er en næsten zen-agtig, rolig stemning indenfor hos den lokale Toyota-forhandler på Tåstruphøj.

Chefens venlige og afdæmpede stil har tilsyneladende smittet af på de 28 medarbejdere i salgsafdelingen og værkstedet.

- Jeg starter altid arbejdsdagen med at gå rundt og sige godmorgen til alle medarbejderne. Så véd jeg, hvad de er i gang med i de forskellige afdelinger, siger Niels Ebdrup, der har en personlig ledelsesstil og opmuntrer til initiativ og ansvar.

Pudsigt nok var Niels Ebdrup som udgangspunkt ikke specielt interesseret i biler - i det mindste ikke i personbiler.

- Jeg har ikke forstand på biler og er slet ikke en rigtig bilnørd, siger han med et smil og tænker tilbage på barndommen, hvor han og tvillingebroren, Hans, var næsten fast inventar hos naboen til faderens savværk, vognmand Johannes Rasmussen.

Faderen havde også lastbiler, og det var i første omgang dem, der trak. Brødrene opbyggede en fin samling af Technobiler, hvor Niels' del af barndommens lastbiler, brandbiler og busser i dag har deres faste plads i et glasskab på hans kontor.

Niels Ebdrup er i sin fritid ivrigt optaget af cykelsport. Han har i tre omgange deltaget i Team Rynkeby Holbæks tur til Paris til fordel for Børnecancerfonden, og inden da var han en ivrig Mountain Bike-rytter. Det er i tidens løb blevet til mange ture på både de smalle og brede dæk.

Når Niels Ebdrup ikke cykler eller er sammen med familien, som tæller to voksne børn, to børnebørn og hustruen Janne, der også arbejder i virksomheden, er han engageret i frivilligt arbejde i lokalsamfundet.

Han var gennem 15 år medlem af bestyrelsen for Holbæk Museum og har de sidste 18 år været formand for bestyrelsen for Stenhus Gymnasium & HF.

Fremtiden for Toyota i Holbæk har Niels Ebdrup for længst planlagt. For to år siden blev der taget hul på et glidende ejerskifte med Autohallen i Slagelse og Kalundborg, som afsluttes den 1. juni 2022. Hvad der så skal ske, står stadig lidt åbent:

- Det behøver ikke betyde et farvel til mig, for de nye ejere har sagt, at de håber, jeg har lyst at blive. Men hvem véd, til den tid er jeg jo 66 år, siger Niels Ebdrup, inden telefonen ringer, og arbejdet igen kalder. Det forventes, at Toyota Holbæk vil sælge 800 biler i år, så der er rigeligt at se til.