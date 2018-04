Det skal konflikt-kroner bruges til

I Holbæk Kommune vil de sparede lønkroner fra en eventuel konflikt skulle bruges til at indhente efterslæb på velfærdsområderne. Resten skal lægges i en buffer. (Arkiv) Foto: Per Buurgaard Christensen

Holbæk - 06. april 2018 kl. 13:30 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis Danmark rammes af en konflikt senere på måneden, vil blandt andre kommunerne spare en masse penge på lønninger til de ansatte. Og i Holbæk Kommune har økonomiudvalget taget stilling til, hvordan de overskydende lønkroner skal bruges, hvis der kommer en strejke og en lockout.

Et samlet økonomiudvalg valgte at indstille til kommunalbestyrelsen, at de sparede lønkroner fortrinsvist skal anvendes til at indhente et eventuelt efterslæb på kerneområderne, som er opstået i forbindelse med konflikten. Det kan eksempelvis være, hvis der mangler at blive afholdt undervisningstimer i folkeskolerne eller gjort rent. Er der efterfølgende penge tilbage, skal de lægges i kommunens buffer til uforudsete udgifter.

- Det var vigtigt for hele økonomiudvalget, at vi sørger for, at de områder, der kan blive ramt negativt af konflikten, naturligvis får pengene tilbage på områderne. Specielt på alle de store velfærdsområder, siger Holbæk Kommunes borgmester Christina K. Hansen (S).

En politisk prioritering

Af referatet til økonomiudvalget fremgår det, at Holbæk Kommune vil spare omkring 502.000 kroner om dagen ved en strejke og op mod tre millioner kroner per dag ved en lockout.

Hvis konflikten kommer, og nogle af pengene ender med at blive lagt i kommunens buffer, så udelukker det dog ikke, at pengene alligvel ender på de områder, de kommer fra, understreger borgmesteren.

- Det er ikke nødvendigvis sådan, at pengene bare bliver lagt i en buffer, og så ser områderne dem aldrig mere. Det betyder, at der går vi ind politisk og prioriterer, hvor det er, pengene skal hen, forklarer Christina K. Hansen.

I Odsherred Kommune fortæller borgmester Thomas Adelskov (S), at politikerne skal mødes for at drøfte, hvad pengene skal bruges til. Det er ikke besluttet, om de lægges i kassen.