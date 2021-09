Der er i budgetaftalen afsat 12 millioner kroner til en cykelsti på Holbækvej mellem Undløse og Nr. Jernløse. Der ventes dog på svar på en ansøgning om midler fra statens cykelstipulje, men projektet med cykelstien ventes indledt i 2022. Foto: Per Christensen

Det siger partierne om budgetaftalen

Holbæk - 21. september 2021

Den samlede budgetaftale indeholder blandt andet tiltag på anlægsområdet.

Her blev der tidligere i forløbet opnået en aftale.

Det sikrer blandt andet penge til en fortsat renovering af kommunens ejendomme og fire millioner kroner til medfinansiering af en kunstgræsbane i Undløse.

Der afsættes 12 millioner kroner til en cykelsti fra Undløse til Nr. Jernløse. Der ventes på svar på en ansøgning om midler fra statens cykelstipulje, men der forventes opstart på projektet til næste år.

I 2025 afsættes der 15 millioner kroner til en cykelsti mellem Smidstrup og Stestrup.

I budgetaftalen indgår også, at der afsættes i alt 10 millioner kroner til forbedring af fremkommeligheden på det trafikale område. Midlerne skal blandt andet bruges til at forbedre fremkommeligheden på Stenhusvej og ved Harmskrydset (Valdemar Sejrsvej-Omfartsvejen) i Holbæk.

Budgetaftalen indeholder også en række indsatser for unge, en nedsættelse af SFO-betalingen med 10 procent samt puljer til lokalområderne og fritidslivet. Og som tidligere omtalt fjernes dækningsafgiften for erhvervslivet fuldt ud i 2022.

Glad for bred aftale Der er udtalelser fra alle partier og lister i en pressemeddelelse, der er udsendt af Holbæk Kommune i formiddags.

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) er utrolig glad for, at det er en enig kommunalbestyrelse, der står bag årets budgetaftale.

- Vi har i hele denne valgperiode arbejdet sammen om at sikre velfærd til borgerne, dette års budget er endnu et vigtigt skridt i den retning. Vi har tidligere løftet skoleområdet og socialområdet. Til næste år sikrer vi et tiltrængt løft til ældreområdet på 26 millioner, vi sætter forebyggende ind på det sociale område, og så gør vi noget, der betyder meget for mit parti - vi sætter penge af til at få flere unge med i et fællesskab. Noget der er stort behov for særligt efter Covid-19, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Flere krav er opfyldt Venstres borgmesterkandidat Camilla Hove Lund siger, at partiet står bag Holbæk Kommunes 2022-budget, fordi det gør Holbæk rigere, styrker det lokale erhvervsliv og giver mulighed for at løfte den nære kommunale velfærd.

- Venstre har fået en lang række af vores krav til det kommende budget opfyldt. Vi får en bedre ældrepleje, hvor vi på Venstres initiativ skaber en ny organisering med mindre enheder, der skal føre til, at der kommer langt færre i de ældres hjem, og medarbejdere får større indflydelse. Og vi får også et bedre erhvervsklima, fordi vi har fået fjernet den mest kontroversielle kommunale erhvervsafgift i et hug. Det er alt sammen krav, som Venstre har haft med til forhandlingerne og nu kan realisere, siger Camilla Hove Lund.

Mere grøn kommune Steen Klink, Dansk Folkeparti, siger, at der er mange rigtig gode elementer i budgetaftalen.

- Vi er i Dansk Folkeparti naturligvis glade for, at ældreområdet får et større løft, hvor blandt andet rekruttering og fastholdelse af medarbejdere kommer til at spille en stor rolle. Vi ser også frem til, at vi får en mere grøn og bæredygtig kommune, hvor der fortsættes med at øge de grønne ambitioner og prioritere nye aktiviteter inden for klima, biodiversitet og adgang til vores fælles natur, siger Steen Klink.

Opgør med budgetloven Karen Thestrup Clausen fra Enhedslisten siger, at Holbæk bløder inden for ældre- og sundhedsområdet.

- Enhedslisten havde gerne set et højere lønniveau til at fastholde vores medarbejdere. Vi har jo set, at kommunen har brugt 25 millioner kroner på vikarer sidste år. Og vikarer får mere i løn end vores egne ansatte, så jeg mener faktisk, at der er et sparepotentiale ved at skabe bedre arbejdspladser i hjemmeplejen. Man kan sige, at med de midler, som vi har haft til rådighed i budgetforhandlingerne, så gør vi, hvad vi kan. Men det er ekstremt frustrerende at konstatere, at vi har penge til bedre service, men at budgetloven fastlåser os. Det er en skamplet på det kommunale selvstyre, og jeg så gerne kommunens andre politiske partier bakke op om et nationalt opgør med budgetloven, siger Karen Thestrup Clausen.

Emrah Tuncer, Radikale Venstre, er glad for flere sagsbehandlere på det specialiserede socialområde.

- Så kan vi få hurtigere og bedre sagsbehandling til fordel for vores udsatte borgere og medarbejdere. Vi er også meget tilfredse med, at vi prioriterer forebyggende indsatser på unge- og ældreområdet. At vi løfter kulturområdet, om end vi gerne havde set et større løft, og fortsat har fokus på den grønne omstilling er vi i Radikale Venstre meget glade for, siger Emrah Tuncer.

Bred konstituering er håb Finn Martensen, Lokallisten for hele Holbæk Kommune, glæder sig over, at alle står bag budgettet.

- Et bredt favnende budgetforlig med gode intentioner og med tilslutning fra alle partier i kommunalbestyrelsen, som meget gerne må pege fremad i retning af den bredest mulige konstituering ved det kommende kommunalvalg, siger Finn Martensen.

Gerne skat på 17-niveau Michael Suhr fra Konservative siger:

- Vi ser med tilfredshed, at dækningsafgiften er blevet fjernet. Vi er endvidere meget tilfredse med, at der er afsat penge til mågebekæmpelse. Konservative nærer et håb om, at skatten må blive yderligere reguleret hen mod 17-niveau, som blev skriftligt aftalt før valget i 2017, siger Michael Suhr.

Grønne aftryk Bente Röttig, SF, siger, at partiet er godt tilfreds.

- Særligt at både ældreområdet og socialområdet er blevet prioriteret højt. Men det forpligter også til at få taget fat på de problemer og mangler, der er på begge områder. Derudover har SF sat grønne aftryk på budgettet med penge til grønne initiativer, herunder landbrugets klimaindsats og lokale naturprojekter. Endelig glæder det også SF, at vi fik flertal for vores forslag om at støtte de tre lokale erhvervsforeninger, siger Bente Röttig.