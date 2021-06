Se billedserie Den sidste del af arbejdet med promenaden på Krags Brygge vil være afsluttet 8. juli. Foto: Thomas Olsen

Det sidste arbejde mangler på bryggen

Holbæk - 14. juni 2021

Der går lidt tid endnu, før arbejdet med renoveringen af Krags Brygge på havnefronten i Holbæk er færdig. Skilte har de seneste uger oplyst om, at afspærringen ville blive fjernet fra fredag i sidste uge, men det holder altså ikke helt stik.

- I denne uge går vi i gang med at åbne, hvor der er færdigt. Efter udgangen af ugen vil der kun være spærret i en del af den vestlige del. Og 8. juli vil hele brolæggerarbejdet være færdigt, fortæller Karsten Normand, der er byggeleder for Holbæk Kommune vedrørende arbejderne på havnen.

Den del, der først er færdig om tre og en halv uge, drejer sig om et område fra cirka 75 meter øst for kanalen og frem til Pakhusstræde. Der vil dog være åbent for passage i den sydlige del, mens der arbejde videre i området ud mod vandet.

Steler kommer til august Lone Blok Rasmussen, der er projektudvikler i Holbæk Kommunes Byggeri og Infrastruktur, fortæller, at der desuden mangler noget ekstraarbejde, blandt andet asfaltering ved tilslutningerne til nogle af stræderne.

Der er netop bestilt steler, som skal sikre, at der ikke kan køres ind på promenaden med køretøjer. Nogle forhold har skullet afklares, før bestillingen kunne afgives.

- Der er seks ugers leveringstid. Og vi mangler også en melding i forhold til, om det er brugbart i forhold til beredskabet, forklarer Lone Blok Rasmussen.

Ambulancer og brandbiler skal fortsat kunne komme ind på området. Der er lagt op til, at det skal ske fra Strandstræde og Brostræde ved hjælp af steler, der kan hæves og sænkes.

Det bliver altså engang i august, at stelerne kan leveres. Indtil da vil det blandt andet være store sten, der kommer til at spærre for trafik til Krags Brygge.

Blandt andre ting, der mangler, er en tilslutning fra elskabet til de små lysspots i hammeren - det øverste af kajkanten.

Kørsel med jord begynder snart I den østlige del af havnen gøres der klar til at køre masser af jord på Ny Hage, og det ventes at begynde i uge 26, altså om to uger. Halvøen er nedlagt som deponi for havneslam med mere, og den skal i stedet omdannes til havnepark.

De seneste uger har entreprenør Søren Kristiansen A/S, Holbæk, arbejdet med at køre den forurenede jord væk fra Ny Hage, og det er netop blevet afsluttet.

Leverancen af ren jord (klasse 0 og 1) har været i udbud, og Søren Kristiansen A/S vandt med det billigste tilbud. Der skal blandt andet fyldes 5000-6000 kubikmeter jord i det store hul, der i en snes år er anvendt til opsamling af slam fra havnen og sejlrenderne.

Jord hentes tæt på Der skal desuden lægges en slutafdækning på en halv meter jord på Ny Hage. Der skal i alt køres op til 15.000 kubikmeter jord på hagen. I det omfang, det er muligt, vil jorden blive hentet i Holbæk Have, hvor der på det gamle idrætsområde er gang i det første boligbyggeri.

Opgaven med at håndtere den jord, der tilføres, skal varetages af Olaf Jensen A/S, Sandby. Det ventes, at arbejdet med at køre jord på Ny Hage vil vare frem til september. Derefter skal der sås græs, som først kan betrædes efter en vækstsæson, men det skulle blive muligt at gå på stier.

Kørslen med jord vil ske ad Roedsvej, hvor asfaltarbejdet snart er færdigt, og videre ad Parallelvej og Østre Havnevej og til sidst Filmtorvet. Fjordstien ved Finsings Plads bliver lukket fra denne uge.

Ny bygning med toiletter I samme område, i den nordlige del af den nuværende bådoplagsplads, skal der opføres en servicebygning med et mindre antal toiletter og med mulighed for at tilkoble toiletvogne ved store begivenheder.

Desuden vil der blive et multirum på 20-40 kvadratmeter, som kan bruges af foreninger. Projektet udbydes i licitation og skal efter planen være færdigt i forsommeren 2022.