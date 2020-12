Jernløse Badmintonklub høster både medaljer og sponsorkroner. Arkivfoto Peter Andersen. Foto: Peter Andersen

Det regner med medaljer

Holbæk - 17. december 2020 kl. 07:22 Af Claus Sørensen

Badminton er et hit, og det mærker ikke mindst Jernløse Badmintonklub, hvor klubben har rundt regnet 200 medlemmer, halvdelen børn og unge.

- Vi har en meget stor ungdomsafdeling og er en af de klubber på Sjælland, der har flest turneringshold, fortæller formanden, Bjarne Næslev,

Jernløse Badmintonklub høstede ikke færre end 19 medaljer ved forrige weekends sjællands­mesterskaber for ungdomshold.

Klubben giver tilskud, når ungdomsspillerne deltager i stævner og træningslejre. På den måde kan alle være med.

Klublivet styrkes med en række aktiviteter internt og ude. - Det styrker fællesskabet, understreger Bjarne Næslev.

Der satses meget på at give trænerne mulighed for at komme på kurser, og klubben har jævnligt besøg af gæstetrænere for at få ny inspiration.

Altsammen koster, så begej­stringen i klubben er stor over, at sponsorstøtten fra OK i samarbejde med den lokale Dagli'Brugs nu bliver klækkeligt rundet op.

Det sker ved, at OK giver Jernløse Badmintonklub 30 procent ekstra i sponsorstøtte, så klubben får hjælp til at komme igennem coronakrisen.

Der skulle have stået næsten 17.000 kroner på sponsorchecken til klubben, men der lægges 30 procent oveni, så der i stedet vanker i omegnen af 22.000 kroner.

Sponsorpengene stammer fra penge, der spares op, hver gang OK's kunder tanker på deres benzinkort ved Dagli'Brugsen.

Baggrunden for, at der denne gang lægges en del oveni, er, at man gerne vil give en ekstra håndsrækning til foreningslivet, fordi mange i denne har har været nødt til at sætte en række aktiviteter på pause.