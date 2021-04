Det nye skattefri gavekort sikrer gode oplevelser til ansatte

Jan Vestergård med det nye, skattefri, gavekort som virksomhedsejere fra den 1. juni vil kunne give til deres ansatte, så de kan gå ud og få nogle gode oplevelser. Foto: Elisa Hauerbach

Holbæk - 26. april 2021 kl. 07:00 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

I forbindelse med Regeringens beslutning om at virksomhedsejere kan give deres ansatte en ekstra skattefri »coronagave« til en maksimumsværdi af 1200 kroner, har Holbæk Erhvervsforum arbejdet på højtryk og udviklet et nyt gavekort, der fra den 1. juni kan købes skattefrit af virksomhedsejere og gives til medarbejdere, der kan bruge det på gode oplevelser.

- Vi har fået Nets til at administrere gavekortbeløbet, så kortet vil kun kunne bruges på steder, hvor der er dankortterminal. Om man bruger hele beløbet på en gang eller deler det op, på flere forskellige gode oplevelser, må man altså selv om. Det gælder i øvrigt også for virksomheder, der ønsker at blive tilknyttet ordningen og tilbyde den gode oplevelse, at de skal have en dankortterminal, fortæller Jan Vestergaard fra Holbæk Erhvervsforum.

Holbæk går forrest (igen)

Det glæder Jan Vestergård, at det så hurtigt er blevet muligt at kunne give Holbæk Kommunes virksomhedsejere mulighed for, skattefrit at kunne glæde sine medarbejdere med en vifte af de muligheder, som gavekortet kan medføre af gode oplevelser.

- Vi har kontaktet alle de virksomheder, vi kunne komme i tanke om, ville have interesse i at blive en del af gavekortets store oplevelsespallette, men er man ikke blevet kontaktet endnu og gerne vil være med som udbyder af gode oplevelser, så kan man henvende sig til Erhvervsforum på telefon 59 44 42 68 eller på e-mailadressen skattefritgavekort@heforum.dk. Ordningen med at man kan købe gavekortet løber foreløbigt frem til den 31. december 2021 og der er sat en slutdato for indløsning af de gode oplevelser, så det kan bruges frem til den 31. december 2023, siger han videre.

På hjemmesiden www.heforum.dk/skattefritgavekort/tilslut er der anvisninger til hvem der kan tilslutte sig ordningen og hvordan man gør det.

Skattefrie oplevelser

Skattefritagelsen gælder når gavekortet anvendes til hotelydelser, gæstgiverier, vandrerhjem, moteller, feriecentre, campingpladser og lignende. Ophold i sommerhuse er også omfattet.

Man kan også bruge kortet på restauranter, herunder på fastfoodrestauranter, caféer, pølseboder og lignende, samt i forlystelsesparker, ved sportslige arrangementer, på museer, i kunsthaller, teatre og andre udbydere af scenekunstforestillinger, herunder også musicals og revyer, multiarenaer, cirkus, festivaler, spillesteder, koncert- og kulturhuse, zoologiske haver og lignende. Biografer er også omfattet.

Kortet kan også anvendes som betaling for spise- og drikkevarer, der kan tages med hjem til nydelse, som såkaldt to-go, så længe udbyderen også udbyder en eller flere af de ovennævnte omfattede ydelser. Det gælder også, hvis et gavekort til eksempelvis en forlystelsespark eller et museum også kan bruges i forlystelsesparkens eller museets gavebutik eller café, så længe udbyderen primært udbyder de ovenfor nævnte omfattede ydelser. Det samme gør sig gældende for gavekort til de hoteller, som også har adgang til fitnessfaciliteter eller spa-behandlinger.

- Ambitionen er på samme tid at give arbejdsgivere mulighed for at forkæle deres medarbejdere, skattefrit, men også at få gang i brancher, der har været særdeles hårdt ramt i forbindelse med corona-nedlukningerne, slutter Jan Vestergård.

Ønsker man at købe gavekortet, vil det kunne købes hos Holbæk Erhvervsforum.