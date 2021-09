Prisudviklingen i Holbæk Kommune følger overordnet med resten af landet, dog med lokale variationer indenfor kommunegrænsen. Foto Jette Bundgaard.

Det lokale boligmarked på vej til normale tilstande

Holbæk - 09. september 2021 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Holbæk følger landsgennemsnittet, hvor tendensen lige nu er, at boligsalget - efter at have været i meget højt gear hele sidste år og i foråret - først er dykket lidt hen over sommeren og nu igen er opadgående med flere fremvisninger. Det overordnede billede er dog, at den voldsomme fart i boligsalget er ved at aftage. Det fortæller den lokale ejendomsmægler og indehaver af Home Holbæk, Michael H. Jørgensen.

- Aktiviteten på boligmarkedet kan måske bedst sammenlignes en bil, der har kørt 180 kilometer på motorvejen det sidste års tid. Farten har i en periode været nede på 120 kilometer i timen, men er nu oppe på 140 kilometer, siger han og henviser til tallene for udbuddet af boliger i Holbæk Kommune. - I august 2018 og 2019 var der henholdsvis 520 og 470 boliger til salg. På samme tidspunkt i 2020 - midt i corona-udfordringerne - faldt udbuddet til 370 med et ekstra lavpunkt i januar i år, hvor der kun var 298 boliger til salg i kommunen. Nu i august i år viser statistikken, er der er 350 boliger til salg. Vi er ved med andre ord ved at vende tilbage til 'normale' tilstande igen, konkluderer Michael H Jørgensen.

Hvis man kigger på prisudviklingen, fortæller Michael H Jørgensen, at priserne også ser ud til at stabilisere sig på det nuværende niveau. - I Holbæk Kommune ser vi ganske vist en stigning på seks procent i forhold til samme tidspunkt sidste år, men statistikkerne viser også, at stigningstakten er aftagende, forklarer han.

Det er ikke Michael Jørgensens indtryk, at Holbæk halter bagefter resten af landet i forholdt til prisniveauet inden Finanskrisen: - Det er bestemt ikke min opfattelse, og vi har haft flere kunder i år, som købte deres hus tilbage i 2006 eller 2007 og har solgt det igen til den samme pris eller bedre, forklarer han. Michael Jørgensen tilføjer, at prisudviklingen dog stadig kan være forskellig på lokalt niveau - også inden for den samme kommune.

Billedet af et stabiliseret boligmarked går igen, hvis man kigger på salget af fritidshuse. - Det er ikke gået i stå, selv om man hører, at rejseselskaberne har kronede tider, og fokus måske er ved at flytte sig. Der er nemlig stadig mange, som gerne vil have et fritidshus. Niveauet er helt naturligt ikke det samme som i foråret, men vi har stadig et pænt salg af sommerhuse. Som med salget af villaer er tendens dog også, at salget flader ud, og at den prisstigning, vi har oplevet på området igennem coronatiden, er ved at stabilisere sig. Det skyldes, at der er lidt færre købere end i foråret, og lidt flere som har valgt at sætte deres fritidshus til salg, slutter Michael H Jørgensen.