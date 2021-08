Se billedserie Den gamle gummibelægning fra løbebanen rundt om fodboldbanen på Holbæk Stadion er rullet sammen, og en del af bevoksningen er fjernet. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Det gamle idrætsareal forvandles Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Det gamle idrætsareal forvandles

Holbæk - 04. august 2021 kl. 12:12 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

På begge sider af Borgmestergårdsvej i Holbæk er der fuld gang i aktiviteterne. På den sydlige side af vejen bygges der op, mens der rives ned på den nordlige side.

Nedrivningen gælder dele af det gamle stadion, hvor løbebanen rundt om fodboldbanen er ved at blive fjernet. Græsset er langhåret, mens den overdækkede, slidte tribune med siddepladserne står tilbage som et minde om de mange år med fodbold og atletik på Holbæk Stadion.

På den anden side af Borgmestergårdsvej er elementerne til den første boligkarré nået op i to og tre etagers højde. Der skal endnu en etage på, så karreen lige vest for Stadionhallen kommer op i tre og fire etager.

Indflytning om et års tid I øjeblikket graves der ud til parkeringskælderen på den næste boligkarré, der opføres lidt syd for den første.

Tidsplanen følges, så der skulle være indflytning i det første byggefelt næste sommer og i det andet byggefelt i efteråret. De endelige datoer meldes ud, når udlejningen begynder, oplyser Hans-Bo Hyldig, Han er administrerende direktør i FB Gruppen A/S, som udvikler de gamle idrætsarealer til et nyt boligområde.

De to første karreer opføres til PKA Pension, som vil udleje boligerne. En tredje karré skal senere i første etape opføres nord for Borgmestergårdsvej. Dermed vil PKA samlet set råde over næsten 200 boliger, mens der samlet set bygges lidt mere end 400 boliger i første etape.

Budoskolen bevares I første etape skal der også opføres rækkehuse i området nær Holbæk Budoskole, som beholder sin ejendom, der ligger lige uden for lokalplanområdet.

- Der er vores ejendom, som ligger på Holbæk Kommunes jord. Vi har omkring 10 år tilbage af lejekontrakten, og så kan det være, den bliver genforhandlet, siger budoskolens formand, Palle Flodgaard.

Mellem budoskolens ejendom og nybyggeriet ligger der nogle gamle beskyttelsesrum, som først for alvor er blevet synlige, efter at der for nylig er fældet nogle træer.

- Kun få har vidst, at de lå der. Men der er nogen, der har gemt spiritus og cigaretter på stedet, og som er fundet af nogle af klubbens børn. Det gik vi til politiet med, fortæller Palle Flodgaard.

Han er ikke klar over, hvad der skal ske med beskyttelsesrummene, men da der skal laves en grøn korridor, tænker han, at det kunne blive kønt at gå en tur ved de gamle beskyttelsesrum.

Ifølge Hans-Bo Hyldig vil de dog blive fjernet.

Gammel gård er væk Mens budoskolens ejendom bliver liggende, er den hvide ejendom lidt øst for Boligselskabet Sjællands røde boligblok revet ned.

Den hvide ejendom hed Borgmestergården og er således årsagen til, at vejen hedder Borgmestergårdsvej. I gamle dage var det en landbrugsejendom og siden var der heste, indtil den røde boligblok blev opført i begyndelsen af 1960'erne.

Indtil for knap en halv snes år siden havde forskellige foreninger klublokaler i ejendommen. Der blev blandt andet holdt bankospil og loppemarkeder.

I en anden del af ejendommen havde Holbæk Kommunes Vej og Park nogle maskiner stående indtil for nylig. Om vinteren blev stedet blandt andet også brugt til at opbevare fodboldmål.

Stadion nedrives helt På det gamle stadion er gummibelægningen fra løbebanerne til atletik blevet rullet sammen og ligger i store bunker, der venter på at blive fjernet. Også en del af bevoksningen i området er fjernet. Nogle træstammer og betonbrokker ligger lige nu på træningsbanerne øst for HB&I's gamle klubhus.

Klubhuset har set bedre dage, og der er blandt andet knuste ruder.

Hans-Bo Hyldig fortæller, at arbejdet med at nedrive både det gamle stadion og klubhuset fortsætter efter sommerferien, så der bliver ryddet op i området.

Den eneste eksisterende bygning, der ikke rives ned på det gamle idrætsområde, er Stadionhallen. Den ligger i tredje af de fire etaper i udviklingsplanen for Holbæk Have. Hallen skal senere indrettes som beboerhus med mulighed for aktiviteter for de kommende beboere i det nye boligområde.

Den samlede byggeperiode på det 177.250 kvadratmeter store område er anslået til at være omkring 10 år. Der kan ifølge lokalplanen opføres mellem cirka 1000 og 1375 boliger i alt.