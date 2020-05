Se billedserie Vinstokkene vokser i 75 rækker på hver cirka 300 meter, så det giver en samlet længde på cirka 22 kilometer. Den 7,5 hektar store mark ligger med udsigt til Holbæk Fjord. Foto: Per Christensen

Det første skridt mod et godt glas vin

Holbæk - 12. maj 2020 kl. 14:02 Af Kaj Ove Jensen

Der er endnu et godt stykke vej, før det første glas fra Holbæk Vingård kan skænkes. Men i går og i dag blev et første og nok så vigtigt skridt taget mod en produktion, nemlig plantningen af 15.000 vinstokke.

De står på en mark, der ligger syd for Bognæsvej på Tuse Næs, og lige nord for vejen ligger Bognæsvej 35 i det sydøstlige hjørne af Tuse Næs. Parret Sofie Saerens og Esben Midfeldt overtog ved årsskiftet gården, og samtidig stiftede de selskabet Tusen Vin, og de kommende vine vil blive solgt under det navn.

Plantningen af vinstokkene blev klaret af fire mand fra tyske Florian Hofmann GmbH, der har specialiseret sig i den slags. Planterne er købt hos tyske Antes. En gps-styret maskine sørgede for, at de 75 rækker på hver 300 meter, cirka 22 kilometer, står snorlige.

Drøm om at blive selvstændige Plantningen begyndte klokken 8 mandag morgen og var sent om eftermiddagen nået lidt over halvvejs. Så opgaven vil formentlig være klaret lidt over middag i dag. Den ene af de to mand sørgede for hele tiden at lægge en jernstolpe - som planten skal vokse op ad - i maskinen, mens den anden lagde en plante, som derefter blev stukket i jorden samtidig.

Det forventes, at de første druer kan høstes i efteråret 2023. Derefter skulle de første flasker vin kunne være klar i sommeren 2024.

- Vi har i to år haft en drøm om at blive selvstændige. Vi tænkte på et bryggeri, men dem er der flere af, mens der ikke er så mange vingårde i Danmark, og det er mere spændende, fortæller Sofie Saerens og Esben Misfeldt.

I cirka halvandet år kiggede de stort set hver morgen på boligsiden.dk efter det rette sted til en vingård.

- Af hensyn til arbejde, venner og familie skulle det højest være en time fra København. Vi kiggede på Nordsjælland, men fandt ikke det rigtige sted. Det skal ligge tæt ved vandet, så der er mindre risiko for frost i maj. Hvis der er sen frost, kan de små blade fryse. Så blomstrer de for sent, og druerne bliver ikke helmodne, forklarer Sofie Saerens.

Parret så huset på Tuse Næs første gang i foråret 2019. I juni blev der taget kontakt, og det førte til en aftale. Huset i Skovlunde skal nu sælges eller udlejes.

Tusen Vin vil i de første år primært producere hvidvin, rosévin og mousserende vine.

Rødvin kan komme på tale, hvis det er et godt år, det vil sige, at varmen fortsætter sent på året, så druerne blive sødere.

Der er sat fire forskellige hybrider af druesorter - tre hvide og én rød (til rosévin).

Der bruges en grundstamme af typen SO4, som små skadedyr ikke spiser. Grundstammen er podet med en af de fire druesorter. Grøn voks beskytter podestedet mod udtørring. Æblecider kommer først i tankene Indretningen til produktionen er gået i gang i en af længerne på gården på Bognæsvej. For selv om vinproduktionen ikke er lige om hjørnet, så er målet, at der næste år kan produceres æblecider i de samme tanke, som senere skal bruges til vinen.

Fermenteringen (gæringen) af cider og vin ligner hinanden, uden at være det samme. Cideren skal fremstillet af æblemost fra Tuse Næs Gårdmosteri i Løserup få kilometer væk.

Vinstokkene kan blive op til to meter høje. De skal blive mindst 80 centimeter høje for at kunne nå op til den laveste tråd i det espalier, der skal sættes op næste år. Der er tidligere i år opsat et hegn hele vejen rundt om den 7,5 hektar store mark med vinstokkene.

Det første år er det vigtigt, at der bliver luget for ukrudt mellem rækkerne, og det sker nok med en kombination af håndkraft og maskine. Det første år med høsten sker efter planen med håndkraft, så det kræver noget hjælp.

Mindst to millioner kroner for etablering Det er ikke gratis at etablere en ny vingård, som med de 15.000 vinstokke bliver Danmarks tredjestørste.

- Marken med det hele koster omkring én million kroner. Og vineriet kommer nok til at koste over en million. Vi klarer det med lån og opsparing og ved at investere over tid, fortæller parret.

Opbygningen af vineriet kan Esben Misfeldt i høj grad selv stå for med sin baggrund som bygningsingeniør og arbejde hos NCC, hvor han tager sig af byggestyring ved råhusarbejder .

Sofie Saerens er uddannet bioingeniør og arbejder som mikrobiolog hos ingrediensproducenten Chr. Hansen A/S. Hun beskæftiger sig med bakterier og gær, og den baggrund kan hun bruge i vinproduktionen. Parret, der blev gift i 2014, har kendt hinanden siden 2011, hvor hun kom til Danmark for at arbejde hos Chr. Hansen.