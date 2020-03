Det er værre uden de radikale ...

Nogenlunde sådan formulerede den tidligere socialdemokratiske statsminister Jens Otto Krag sig for mange, mange år siden. Ordene blev gentaget på Stenhus Gymnasium i Holbæk lørdag. De kom fra Birte Weiss, tidligere folketingsmedlem og tidligere socialdemokratisk minister, da hun leverede det, der bliver kaldt en radikal opsang i forbindelse med det traditionsrige Isefjordsstævnet, som De Radikale står som arrangør af. Under opsangen gjorde Birte Weiss det klart, at hun ønsker De Radikale med i en regering med Socialdemokratiet så hurtigt som muligt. Det var i den forbindelse, hun brugte Krag-citatet.

