Sundhedsdag i Ahlgade. Det er også kultur, mener et af partierne, som gerne vil have et tema i Ahlgade hver lørdag hele sommeren - teatrenes dag, musikkens dag, idrættens dag er nogle af mulighederne. Foto: Peter Andersen

Det er sjovt, det er sundt, og det betaler sig

Holbæk - 29. maj 2021 kl. 15:37 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

En spændende udstilling. En god padelkamp. Eller en snak over en kop kaffe.

Kultur er mange ting, når man spørger partierne.

Ifølge Danmarks Statistik bruger Holbæk Kommune mindre på kultur end en gennemsnitskommune - 1307 kroner pr. borger mod 1644 kroner på landsplan.

Det nævnte vi for politikerne i denne måneds rundspørge med temaet »Hvad med kulturen?«

Steen Klink (DF): - Kommunens kulturbudget er ikke prangende. Det er meget det muliges kunst og forresten også det niveau, vi har haft i mange år. Dansk Folkeparti så sådan set gerne, at der var flere penge, men jeg kan ikke love noget.

Valgår Den 16. november er der valg til kommunalbestyrelsen i Holbæk.

- Heldigvis har vi her i kommunen en gigantisk underskov af aktive mennesker, som får rigtig mange arrangementer op at stå. Og vi har et rigt foreningsliv, som står for et utal af aktiviteter. Det skal vi glæde os over, og det er jo også arrangementer og aktiviteter, som vi understøtter med de penge, vi har. Det er faktisk sjældent, at vi siger nej til nogen.

Ole Hansen (S): - Vores kulturbudget er ikke stort, men vi får utrolig meget for pengene. Hvis nogen gerne vil have en ny padelbane, giver kommunen noget, men foreningerne kommer selv med endnu mere. Og når der sankthansfest i Strandparken, betaler vi noget, men et velvilligt erhvervsliv støtter massivt. For hver krone kommunen bruger, får vi kultur for tre-fire kroner. Og det er alle glade for - coronaen har jo vist os, hvor meget vi savner kultur og idræt, når den bliver taget fra os.

- Men vi skal fortsat udvikle vores kulturliv. Vi får mange nye borgere i disse år, og så er det vigtigt, at vores kulturbudget følger med. De senere år har vi nu også udviklet vores kulturindsats - jeg er stolt af kulturrygsækken, som betyder, at alle skolebørn i kommunen kender til teater, billedkunst, musik og andre kulturformer, fordi de har oplevet den helt tæt på.

Emrah Tuncer (R): - Kulturen i Holbæk Kommune er nedprioriteret i bud- gettet. De kommuner, vi sammenligner os med, har et langt større budget end os. Selvom vi i Holbæk får meget kultur for et lille budget, er det et område, Radikale Venstre meget gerne vil give flere midler til gavn i alle dele af kommunen. Undersøgelser viser, at for hver krone vi investerer i kulturlivet, får vi genereret fire kroner.

- Kultur- og fritidsområdet er vigtigt for borgere i alle aldersgrupper. Det øger den fysiske og mentale sundhed og forebygger ensomhed. Holbæk må gerne blive den kommune i landet med højeste organiseringsgrad af børn og unge i foreninger. Vi tror på, at kultur-, fritids-, og foreningslivet er den bedste måde at forebygge på. Konkret vil vi gerne hjælpe foreningerne ved øge tilskuddet til medlemmer under 25 år. Generelt skal der være flere tilbud til børnene, blandt andet en større Kulturrygsæk.

Michael Suhr (K): - Vi har masser af kultur at byde på, men vi sælger det for dårligt. Det skal vi gøre noget ved. Vi skal fortælle både københavnerne og sommerhusgæsterne om alt det, vi har - Kunsthøjskolen, Andelslandsbyen, Hamam, Holbæks bymidte og havnen og en golfbane helt ude i fjorden.

- Vi kunne satse mere på teater, måske en teaterfritidsordning i stil med Cirkus Kæphøj, måske en skuespillerskole. Og så skal vi have et tema i Ahlgade hver lørdag hele sommeren - sundhed og biler har vi allerede, men også idrættens dag, teatrenes dag, malernes dag. Oppe i sommerhusene skal folk vide, at der sker noget i Holbæk hver lørdag. Holbæk skal sælges som kur- og kulturby - og så skal folk komme og bruge alle deres penge her hos os.

Bente Röttig (SF): - SF har en række ting, vi gerne vil gøre bedre. Vi vil give Kulturskolen, herunder musikskolen, et løft. De skal nå ud til flere børn og unge, og der skal være flere tilbud i lokalområderne.

I Holbæk by vil vi gerne afsætte en pulje, som unge kan søge til aktiviteter, de er interesseret i. Det skal være for alle unge fra EUC til vores videregående uddannelser. Vi har brug for et attraktivt miljø for de unge, som kommer til byen for at få en uddannelse.

- Vi vil også gerne give bibliotekerne mulighed for at udvide deres digitale udlån af bøger og film. Og så mener vi, at der er brug for et åbent borgerhus for dem, der ikke lige er organiseret i en forening.

Thorsten Larsen-Seul (NB): - Kulturen er central for sammenhængskraften - vores historie og vores kristne baggrund betyder meget for Nye Borgerlige. Vi skal passe på den kulturarv, vi har fået, og videreformidle den til de næste generationer. Et aktivt kulturliv er også vigtigt, hvis vi skal tiltrække nye borgere og nye virksomheder.

- Men det handler om rammer - rammer, som understøtter de danske kulturværdier. Det betyder også, at vi ikke er med til at støtte kulturforeninger, som har et andet sigte. En islamisk kulturforening, som reelt er en moskéforening, er ikke noget, vi vil bruge offentlige midler på.

Finn Martensen (LL): - Uden sport og kultur går det ikke - det er vigtige ting at investere i. Vores kulturbudget er pænt sagt i den lave ende, men for Lokallisten er det noget, man dårligt kan bruge for meget på. Heldigvis har vi en masse frivillige, som sørger for mange aktiviteter og arrangementer.

- Sportsbyen er blevet en klar succes, og det giver mange ønsker til videreudvikling af faciliteterne - her er der brug for en langsigtet plan, så det bliver gennemtænkt og ikke tilfældig knopskydning.

- Vi har mange ting at byde på i kommunen. Det kunne være en god idé med et oplevelseskort, både til gæster og vores egne borgere, så man fik det hele på ét kort - Nyvang, Brorfelde og alle de andre kulturtilbud, vi har.

Camilla Hove Lund (V): - Kulturlivet er vigtigt for borgerne. Idrætslivet giver sundhedsgevinster, og oven på en lang corona-periode med voksende ensomhed er det godt, at vi nu igen kan komme ud og mødes i de kulturelle tilbud.

- Kulturlivet er også med til at brande os i forhold til tilflyttere. Vi bruger ikke ret mange penge på kultur og fritid, men Venstre vil godt være med til at investere noget mere. Vi får pengene hjem igen i form af vækst og bedre folkesundhed. På fritidsområdet melder mange om stor søgning, og med flere borgere er der brug for et løft - både til at støtte de frivillige og til at forbedre og udbygge faciliteterne i hele kommunen.

Karen Thestrup Clausen (EL): - For Enhedslisten er kultur meget mere end foreningsliv og sportsby. Det er godt, at vi har et fint foreningsliv, men vi vil gerne brede det ud, så der også er noget til dem, der ikke er organiseret i en forening. Vi vil gerne kigge på medborgerhuse og ungdomshuse for dem, der gerne vil mødes med andre uden at være bundet af en forening.

- Det handler om at skabe steder, hvor folk kan mødes og snakke sammen og måske deltage i en fælles aktivitet. Det er vigtigt, at vi har steder, hvor man kan mødes på tværs af skellene - det kan være på tværs af generationerne eller et møde mellem by og land eller at mødes på tværs af etnicitet.