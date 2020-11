Se billedserie Trendstars er flyttet til Ahlgade 72 - lige ved siden af Kop & Kande. Her er det distriktschef i Trendstar, Tine Hviid (tv), og Mai Christiansen fra Holbæk-afdelingen. Privatfoto.

Det er mindre men hyggeligere

Holbæk - 24. november 2020 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Trendstar er flyttet fra nummer 50 til 72 på Ahlgade. - Lokalerne er mindre, men hyggeligere, siger Tine Hviid, som driver Trendstar i Holbæk, Roskilde og Rødovre sammen med sin mand, Kasper Hviid. Flytningen hænger sammen med parrets ønske om ikke længere at sælge tøj til de mindste, Trendkids, men i stedet samle kræfterne om tween-målgruppen. Med den beslutning er der ikke længere brug for så mange kvadratmeter.

- Det er ikke nogen hemmelighed at, det har været målgruppen fra 8 til 16 år, vi altid har brændt for. Man taler selvfølgelig også med de voksne, men det er primært børnene, man snakker med i den alder og også mange gange hjælper med at få det godt med sig selv. Der er ikke noget mere berigende end at se børn, der måske ikke har så meget selvtillid, komme herind og ligefrem vokse når de synes, at nu ser de altså rimeligt seje ud, siger Tine Hviid.

Da avisen snakker med Tine Hviid, har hun lige været på lageret for at tage sig af nogle bestillinger i Trendstars webshop, www.trendstar.dk, som er blevet lanceret i en ny, moderne udgave. Tine Hviid peger på vigtigheden af, at de fysiske butikker også prioriterer at drive en webshop. Hun har desuden en appel til kunderne, om også at bakke op om de lokale butikker online:

- Pandemien har været hård ved detailhandlen, og det er en god idé at støtte op om de lokale butikker. Hvis man ikke føler, at man har mulighed for at komme i den fysiske butik, vil jeg gerne opfordre til, at man så finder en af de lokale butikker, der har webshop - frem for butikker der ikke har noget med Danmark at gøre, siger hun.

Trendstar åbnede på den nye adresse den 2. oktober, og kunderne har taget godt i mod butikken i de nye rammer, hvor der er det samme store udvalg af kendte mærker som D-xel, Hound, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Priime og Sofie Schnoor.

- Vi har prøvet at være kreative i forhold til at præsentere varerne og glæder os også over, at kunderne synes, at den nye butik er meget nemmere at komme til. De parkerer bare bag Borgergården, og så er der ikke så langt herop, slutter hun.

Trendstar har i alt 20 medarbejdere i de tre afdelinger.