Se billedserie Alle holdene i Jernløse Boldklub er tilbage på fodboldbanerne. Her er det U12 drengene. Privatfoto.

Det er fantastisk at træne igen

Holbæk - 12. marts 2021 kl. 07:21 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Trænerne i Jernløse Boldklub, gik i gang med planlægningen, så snart det blev meldt ud fra regeringen, at udendørsidrætten måtte starte op igen.

Formand Anna Huge-Christensen fortæller:

- U15 pigeholdet træner i vintersæsonen på en kunststofbane i Mørkøv. Her var der tæt på fuldt fremmøde til den første træningdag i sidste uge og stor begejstring over at være tilbage. Jeg tror, at det glade udbrud fra en af pigerne dækker følelsen hos dem alle sammen. - Så fedt! Jeg siger dig, det er fantastisk at træne igen!

Klubbens seniorhold træner også på kunststofbanen i Mørkøv. Her var 26 spillere mødt op til træningen:

- De blev selvfølgelig blev delt op, så vi overholdt det gældende forsamlingsforbud. Det var til at se på spillerne, at det er længe siden, de har spillet sidst, men her første gang var det vigtigste at få spillet lidt bold og møde holdkammeraterne. Trænerne var også lidt ude af form, men mon ikke det hele kommer hurtigt tilbage igen, siger formanden.

For resten af klubbens hold kan der pt. kun tilbydes træning på en grusbane - og det har alle hold sagt ja tak til.

U10 drengene startede mandag i sidste uge og her var også flot fremmøde.

- Der var stor glæde at spore hos drengene over, at de nu igen kan komme ud og røre sig med den lille læderbold. Det var formentlig nogle meget trætte og sunde børn, der gik til køjs senere den aften, siger Anna Huge-Christensen, der glæder sig over, at det er gået så hurtigt med at komme i gang igen:

- Man kan virkelig se, at alle trænere og spillere bare har siddet klar i startboksen og været klar til at starte. Som formand er jeg virkelig glad for at have nogle trænere, som trods en masse retningslinjer og ekstra arbejde bare tager kampen op og kiler på. Det er til meget stor glæde for både store og små at komme i gang med det aktive liv igen, slutter Anna Huge-Christensen.

Alle klubbens øvrige hold - U15-drenge, U6-7 mix (med drenge og piger), U12-13 drenge, Fodboldfitness (damer) og Motion for sjov (herrer) - gik også i gang med fællestræningen i sidste uge.

Klubben har i alt 150 medlemmer.