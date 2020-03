Se billedserie Der er masser af grin blandt deltagerne i årets Tuse Revy. Og de grin vil de gerne sende videre til tilskuerne, når revyen spilles den 6. og 7. marts. Foto: Palle Mogensen

Det er bare sjovt at spille med i Tuse Revy

Holbæk - 05. marts 2020 kl. 08:25 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag den 6. og lørdag den 7. marts kommer Tuse Forsamlingshus med stor sandsynlighed til at genlyde af latter og sang.

For de to aftener vil Tuse Revy blive spillet, og den plejer at være garant for både at få rørt sang- og lattermusklerne.

På onsdage gennem det meste af vinteren har Tuse Amatørerne øvet på sange og replikker, og nu er de i fuld gang med at lægge sidste hånd på revyen.

Det foregår i aktivitetscentret i Tuse, hvor bordene i spisesalen er blevet skubbet ud til siden, så der er plads til at øve scenerne igennem på gulvet.

To af de medvirkende i årets revy er Karin Jensen og Hanne Thomsen.

Førstnævnte fik sin debut sidste år, mens Hanne Thomsen har været med siden begyndelsen i 2009.

- Vi har travlt, som vi plejer med at blive færdige. Men vi skal nok nå det, lyder det fra de to.

Denne aften er de to musikere blevet syge, så de øvrige medvirkende må nøjes med musik fra computeren.

- Det er bedre, at de er syge nu fremfor de to dage, hvor vi skal spille, siger Hanne Thomsen.

Otte aktører på scenen

En halv snes mennesker er involveret i dette års udgave af Tuse Revyen.

Otte kommer til at stå på scenen. To leverer musikken, og så er der en enkelt sufflør.

- Og så plejer vi at få nogle til at hjælpe os med det praktiske omkring opbygning af scenen og lignende, fortæller Karin Jensen.

Medlemmerne af Tuse Amatørerne kommer ikke kun fra Tuse, men er med hele vejen

I premiereugen rykker revyfolkene ned i Tuse Forsamlingshus, hvor revyen skal spilles.

- Det er først her, at vi kan spille revyen i sin helhed og få styr på, hvor lang tid vi skal bruge på at komme på og af scenen, klæde om og så videre, fortæller Hanne Thomsen.

Det er også her, at den endelige rækkefølge af de små sketch og sangnumre, som revyen består af, falder helt på plads.

- Den bliver altså lavet om mange gange undervejs, fortæller Karin Jensen.

Traditionerne fastholdes

Revyen bliver som tidligere år en blanding af nyt og gammelt.

Traditionen med at synge »Tusevalsen« fortsætter, og der bliver masser af andre sange, som publikum kan synge med på.

Men revyen kommer også til at indeholde numre, hvor der med et glimt i øjet kigges på nogle af de ting og begivenheder, der har præget Tuse og resten af verden i det forløbne år.

- Vi bruger også mange forskellige rekvisitter. Og så er der som altid et nummer, hvor vi er alle er på scenen på en gang, fortæller Hanne Thomsen.

Reyven opføres over to aftener. En fredag og en lørdag.

- Det første år spillede vi også søndag eftermiddag, men der kom ikke ret mange, så det blev hurtigt opgivet. Mit indtryk er, at folk gerne vil komme og få lidt godt og spise og et glas vin, inden de skal se revy. Det har i hvert fald været med til at løfte stemningen tidligere, fortæller Hanne Thomsen.

Opføres bare to gange

Som nævnt bruger amatør-­skuespillerne en dag om ugen det meste af vinteren på at få revyen på plads.

Det kan måske umiddelbart virke af meget, når revyen kun opføres to gange.

- Vi ville da også gerne spille en helt uge, men vi må erkende, at vi nok ikke kan sælge så mange billetter. Der er plads til 90 spisende publikummer per gang, og der plejer at være udsolgt. Så det, håber vi også, bliver tilfældet i år, fortæller Karin Jensen.

Der er stadigvæk billetter at få, oplyser revyen.

De kan købes i Dagli'­Brugsen i Tuse. Dog skal der betales via MobilePay.

- Det ærgrer vi os over, for det betyder at en del af vores ældre publikummer har svært ved at købe en billet, fortæller Karin Jensen.